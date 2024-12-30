「吳君如」稱被賣到柬埔寨借錢返港 森美開視像確認身份

騙徒手法層出不窮，近日森美就收到「吳君如」來電求助，聲稱遭導演賣到柬埔寨，想向森美借5,000元搭船返香港！

森美突然收「吳君如」救助電話。（ig@sammy903）

森美咁醒目。（ig@sammy903）

森美昨晚（29日）在IG上載一段「吳君如」的求助視像電話，森美好奇問：「點解君如打俾嘅？」接通電話後，「吳君如」在視像出現，以半鹹淡普通話說：「聽唔聽到…聽唔聽到，對，我是君如，我現在被導演賣咗去柬埔寨…」未待「吳君如」把話說完，森美搶問：「乜嘢導演呀？你拍KK園之戀？」「吳君如」即表示要借$5000搭船返港，並已提供戶口號碼，然後便匆匆掛線。

「吳君如」出現！（ig@sammy903）

用半鹹淡廣東話聲稱被導演賣咗去柬埔寨。（ig@sammy903）

森美反問：「乜嘢導演呀？你拍KK園之戀？」（ig@sammy903）

森美於帖文留言：「君如，你喺柬埔寨邊度啊？使唔使搵人嚟救你？依家啲Deepfake都真係幾真，淨係睇樣都真係有機會認錯，除咗口音… 都真係有6、7成似君如㗎！依家真係越嚟越多電話騙案，大家真係要搵啲方法Deepfake詐騙，醒目啲」！

都好明顯係假嘅。（ig@sammy903）

不少網民爆笑問森美是否已救出「吳君如」：「把聲勁似，你話係佢本人配音我都信」、「快啲救君如姐」、「把聲勁似，你話係佢本人配音我都信」、「大哥你係咪同依個君如姐拍緊賀歲劇？」、「吳君如+鄭中基混合體」、「我仲以為係鄧兆尊」等，193郭嘉俊亦有留言：「快啲救君如姐！」