70歲鄔友正曬裸上身泳照令人驚艷　爆2024年最倒楣：嬴粒糖輸間廠

97年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。近月鄔友正愛上玩社交網不時發文爆料與網民互動，來到2024年尾更晒水着look，70歲身型相當驚艷。



翁嘉穗今年為老公鄔友正開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與鄔友正婚後育有兩子。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與鄔友正結婚已25年。（IG：@kashuivirginia）

愈活愈年輕！（IG@kashuivirginia）

現年70歲的鄔友正分享一輯晒肌水着look，一向注重養生運動致身型勁FIT，隱約見到胸肌腹肌，與太太一樣凍齡。一手創立譽滿國際的床褥傢具王國事業有成，但他直指自己非靠家蔭，以「不是富二代的富二代；公屋可以變豪宅！」為題發文，他說：「我認識很多人，明明不是富二代，都講到自己屋企好有錢，扮富二代！冇人識我父母，我也沒有富二代的習慣，但人人都當我係富二代，都當我唔使做！原來我係不是富二代的富二代！」

鄔友正曾透露居位於七樓無電梯的公屋單位，近日回到當年所住公屋屋邨，位於馬頭圍道接近60年歷史的真善美邨，當年入住的是至美樓，。鄔友正說：「最近我回去我11歲時住的公屋至美樓 ，拍些照片留念！但居然好多朋友話看上去像豪宅，不像公屋！真係公屋可以變豪宅！」謙稱自己只是「烏鴉」，更指很多人充闊佬「冇料扮四條」：「我明明唔係大富豪，但傳媒偏偏寫我係大富豪！真係烏鴉可以當鳳凰！好多人刻意去扮，都未必有人信，我什麼都沒有做，反而好多人當我係！我是否好幸福？我要努力，要由假變真！由誤會變為真實！天下無難事，只怕有心人！」

正與太太旅行的鄔友正，更爆料說本來2024年是「最倒楣的一年」：「我投資的中國大陸房地產債券，買的時候說是最穩健的投資，只有4%回報！但現在卻說是沒有水晶球，全部跌到接近歸零！真正是嬴粒糖輸間廠！我買的中國香港房地產債券，現在也危危乎，隨時歸零！其它的債券基金，又跌咗兩三成！我從來不投資，因為存款利息接近零，做咗10年定期，只有0.5%回報！抵不住現金貶值，逼住第一次去投資，就損失慘重！」但信心絲毫無損，直言靠自己才是最實際，心態好就是隨時「翻身」改寫命運的決勝關鍵，「都係增值自己好，永遠不會輸！」