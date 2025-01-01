62歲TVB元老級主持過檔ViuTV瘋傳已離巢　本尊親回雙方合約關係

今日1月1 日是一年之始，62歲的譚玉瑛似乎已有一個新開始！譚玉瑛最近過檔亮相ViuTV，頻頻在新節目預告片中出現，不少網民好奇：「究竟係唔係TVB兿人？」、「離開咗TVB咩？」

唔少網民討論譚玉瑛姐姐是否已過檔ViuTV？（IG截圖）

咁係咪離巢？（IG截圖）

譚玉瑛現身ViuTV新節目。（電視截圖）

節目叫《佛系迎新小隊》。（電視截圖）

據了解，譚玉瑛有份主持ViuTV全新節目《佛系迎新小隊》，由1月6日起逢周一至周五晚上11時播出。背景以木色系為主調，好有嬋修味道，譚玉瑛與一班年輕主持沒有穿鞋只着袜，並會盤膝而坐，感覺好Chill。主持之中包括《全民造星IV》得第13名的許寶恆（Alice），《香港01》向譚玉瑛了解是否已離巢TVB，她以短訊回覆：「我跟TVB 有合約呀，跟VIU 也可合作的。」

譚玉瑛仍然係TVB藝員。（TVB官網圖片）

譚玉瑛仍然係TVB藝員。（TVB網頁圖片）

TVB開創的「一年一騷」合約經常惹人詬病，指令到好多藝人難以維持生計，如今讓譚玉瑛可以自由過檔其他電視台，問到與TVB的合作新模式？譚玉瑛沒有正面回覆，只說：「沒有合約喔（ViuTV），跟TVB有合約。」而譚玉瑛仍在TVB官方網頁的藝人名單中。

譚玉瑛仍然係TVB藝員。（TVB官網截圖）

譚玉瑛與TVB似乎有新合作模式，可以自由亮相其他電視台。（facebook@譚玉瑛）

譚玉瑛是TVB兒童節目的元祖級主持人，她於1979年中五畢業後考入TVB藝員訓練班而入行，其後由1982年開始主持兒童節目《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《至NET小人類》、《放學ICU》，絕對是幾代人的集體回憶。直至2014年，譚玉瑛被調離兒童節目組，日前她接受方健儀的YouTube節目訪問時，坦承心裏不好受：「因為我係被告知，『得喇，你唔使做喇。』我記得嗰時我有好多茶葉擺喺公司locker，一到食飯我就會叫晒啲同事，話『下一場仲有，一齊食飯啦！』我又唔畀佢哋叫奶茶咖啡，大家都要飲嗰啲茶，食完飯你哋自己鍾意飲就飲，當時我唯有即刻走去locker靜靜雞收返所有茶葉，又唔會同人哋講，嗰時個感覺係難受。知道我做埋下個禮拜就要撤退，又唔可以同人講，靜雞雞，嗰時係幾難受。」

譚玉瑛由82年《430穿梭機》開始做起。（YouTube截圖）

譚玉瑛係TVB兒童節目台柱，絕對是幾代人的集體回憶。（網上圖片）

譚玉瑛係TVB兒童節目台柱，絕對是幾代人的集體回憶。（網上圖片）

譚玉瑛係TVB兒童節目台柱，絕對是幾代人的集體回憶。（電視截圖）

近年譚玉瑛轉做飲食節目主持，先後主持《阿爺廚房》系列和《香港原味道》系列，亦曾客串劇集及電影。多年來，譚玉瑛甚少談及私生活，只知她是圈中小富婆，並與男友周震聲相愛近40年。曾傳二人在21年前已秘婚，但譚玉瑛否認瞞婚，澄清一直未結婚，而自己是個不婚不育主義者。周震聲原為譚玉瑛在中三時的數學代課老師，後來她一直有找男方補習，日久生情下發展師生戀，而男方也是譚玉瑛的初戀，二人一直非常恩愛。據知二人現於愉景灣同居，而周震聲在多年前亦已轉當醫務化驗師。

譚玉瑛係圈中小富婆。（facebook@譚玉瑛）

與初戀男友周震聲相愛近40年，二人曾是師生戀關係。（facebook@譚玉瑛）

好識享受人生。（facebook@譚玉瑛）

近年與唔少ViuTV藝人合照，包括大表哥Stanley邱士縉。（facebook@譚玉瑛）

年前同肥仔、193一齊慶祝生日。（facebook@譚玉瑛）

仲有廖碧兒、吳業坤，個組合好有趣。（facebook@譚玉瑛）