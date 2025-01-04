七師傅妙談「努力論」資質非首要　最緊要行運：有人鍾意就得

風水師七仙羽（七師傅）今日（4日）出席HOYTV的節目「開飯啦」探班活動，她指今年沒有計劃繼續開演唱會。講到最近有網民分享「努力論」指某歌手雖然唱歌一直很努力，但是也唱得很難聽。對此，她表示：「我要同大家分享一個故仔，如果大家好窮嘅時候，返完工都係好窮之外仲要好攰，如果我唔返工好窮，我返咗工之後都係窮，窮仲要好疲倦，咁你話我返工好定唔返工好，歌手唱歌唔好應唔應該再繼續努力？其實咩都係命運，如果資質唔好，就算點樣努力，都係唔得，好多時都係資質，有人鍾意就得㗎啦！有啲人唱得好好都寂寂無名，好似有個女仔仔好靚應該做大明星，就算資質好但係都未衝出去宇宙，好多都係命水，我拍節目都見到好多靚女，資質未必會紅，所有都係命中注定，我醜樣，但係我接咗好多廣告，呢樣嘢就係命。」

被問到若果有藝人向她詢問應否繼續在娛樂圈發展還是放棄，七師傅表示：「如果一個明星問我應唔應該放棄，我要睇佢八字，如果佢八字行緊運，就唔需要放棄，有運就做咩都得㗎啦！娛樂圈就係咁，娛樂圈比嘅唔係能力係運氣，好多有能力嘅都係紅唔起，好似我一樣要樣冇樣要年紀冇年紀，但廣告商都搵我拍廣告，一連接咗幾十個廣告，我唔係靠樣，我就係靠行緊好運，所有都係靠運氣。」

七師傅回應「努力論」，表達對於歌手很努力，但是資質不足的問題。（張祖銘攝）

講到人氣男團MIRROR 現階段非常紅，過去有否為MIRROR算八字，她說：「MIRROR點解咁紅？係因為佢個名起得非常之好。MIRROR嘅中文係鏡，鏡係可以不斷咁複製，好多人唔知，如果嗰樣嘢係好嘅話攞塊鏡去照住佢就會Double好好運，攞多個鏡去照就會變咗四倍，好運不斷會直線上升，鏡仔個名係非常之好，可能鏡仔佢哋未知仲有另外一個秘訣，啲鏡照住好嘅嘢啲倍數會Double咁上升，想行好運就要畫一個無限放大嘅符號，咁啲運氣先會好。」

七師傅讚MIRROR個名改得好。（ig圖片）

七師傅親述一招秘訣運氣Double上升。（張祖銘攝）