郭珮文處女下海拍賀歲電影　被問性感尺度竟然咁答

郭珮文今日出席現身TVB出席「大師兄新春感謝祭錄影探班」宣傳新電影蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，她接受《香港01》 訪問分享電影角色：「我係做一個人哋幻想中嘅角色。」講到是否衣服打扮比較性感，她表示：「可能比較妖艷少少紅唇嗰隻。（尺度會否很大？）都唔會。」她繼續指有關電影內容就要繼續留意。

郭珮文今日出席現身TVB出席「大師兄新春感謝祭錄影探班」宣傳新電影蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》。（張祖銘攝）

郭珮文處女下海拍賀歲電影淨係開工三日

被問到今次活動與台灣女神林襄同場，她笑言：「係呀，見到佢（林襄）真人好靚。」講到是否與林襄在電影上有合作，她坦言：「其實我同佢嘅場次都分得幾開，所以未有機會同佢同場。」談及第一次拍電影，她表示：「當然好開心同埋興奮，特別驚自己做得唔好，會拖累人哋。」她坦言最害怕做不出導演想要的效果。至於葉導會否給予一些意見，她說：「都有嘅，同埋佢都唔會話一演就要做到影后嘅效果，我個角色都係做一個靚女角色，都係開心少少。」

郭珮文透露電影並沒有與台灣女神林襄同場演出。（張祖銘攝）

她指今次電影拍攝比較急促，所以未有與任何劇組的演員有來往，並表示：「淨係開咗三日工。」她笑言自己都不知道在電影中會有幾秒的鏡頭。講到之後會否參與電影的謝票活動，她驚訝表示：「係咩嚟㗎？我暫時都未知。」至於會否謝票派福利發泳衣照片，她說：「我都未知可能到時同佢哋溝通吓。」

郭珮文透露為電影拍攝只開工三天。（張祖銘攝）