大師兄感謝祭｜葉念琛獻第一次不忘搞笑　唔覺有美人：係用返智商

今日（5日）的《東張西望》播出昨日（4日）錄影《大師兄感謝祭》，分別由導演葉念琛帶領高海寧、陳靜、林襄、郭珮文、安德尊及文佐匡現身對戰《奔跑吧！勇敢的女人們》隊，分別有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、鄧智堅、尹詩沛及唐嘉麟，葉念琛等人接受訪問時被高海寧大爆他為電影獻出了「第一次」。

高海寧大爆葉念琛為電影獻出了「第一次」。（節目截圖)

葉念琛還說：「我今日真係拋頭露面，真係好緊張！」雖然他很緊張，但都不忘「毒舌」。高海寧表示今次不是「鬥搞笑」而是「鬥智商」，但葉念琛即反問：「係咪有㗎你哋？」除此之外，葉念琛更笑指「幾代女神都喺晒度」，原來是高海寧指「我哋都有最強body」，所以葉念琛就爆出「幾代」女神一詞。

雖然葉念琛很緊張，但都不忘「毒舌」。（節目截圖)

但陳靜就不認同葉念琛所說的「幾代」女神，立即勁激動笑著反問：「咩幾代啊？咩幾代啊導演？你講呢樣真係！」但被陳曉彤問到是否靠「美人計」來取勝時，葉念琛看來就不認同她說的美人計逆說：「都係用返智商啦！」

陳靜就不認同葉念琛所說的「幾代」女神。（節目截圖)

另一組接受訪問時，吳若希及尹詩沛被問到怕不怕男隊員會分心，立即被蕭正楠、朱敏瀚、鄧智堅及唐嘉麟問她「咩意思」。吳若希則指自己很高質：「我相信我哋嘅男隊員全部都好有智慧！」但朱敏瀚就突然爆出一句：「我哋好專心，專心望隔離啲女隊員！」