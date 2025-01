前10頭身港姐宣布被求婚成功　曾傳被前男友上節目控訴出軌背叛

2019年落選港姐楊詠彤(Katy)以10頭身聞名,雖然在網上有不少粉絲,但選完港姐之後並未有簽約TVB,似乎是做回模特兒的工作,同時亦是一位KOL,她不時亦會在IG分享靚相。日前,楊詠彤在IG宣布男友向她求婚成功,她說:「 said YES!New year, new beginnings, and a forever with you.」

楊詠彤選完港姐後新聞並不多,不過其中有一單就非常爆。2020年,ViuTV節目《調教你男友》昨晚播出最後一集,當中一位叫阿餅的參加者就自爆曾被前女友出軌背叛,說時更不禁流下男兒淚。阿餅表示於3年半前,他的前女友跟他坦言想要更好的,所以便與他出分手,但對方在一個月後已另結新歡,且是兩人仍未分手時就已經有第三者,令他感到很憤怒,還嬲到在節目上爆粗。

而在節目播出街之後,楊詠彤竟在IG story上發文大數舊愛不是,她留言表示:「當年係邊個冇交帶玩失蹤無心戀愛而分手,感情從來係雙方的責任,冇反省相處方式就直接賴落對方…都過咗3年半仲要拎出嚟消費,成長吧!如果喊一喊可以做聖人,我諗我已經成仙了!」、「先提分手不可恥,自甘墮落才夠可恥。」雖然楊詠彤沒有開名說前男友是誰,但她有提到該段情兩人分手至今是3年半,這與阿餅所說的3年半前的舊愛不謀而合,令不少網民都認為Katy於IG story上所說的就是阿餅,而阿餅在節目中所說的就是Katy。雖然Katy不忿反擊,但似乎心情未受影響,依然在IG post靚相跟粉絲分享。當然,到底兩人說的是誰,大家唯有自行判斷。

