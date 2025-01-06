前TVB移英男藝人15歲細仔暴風成長　麻甩味濃疑對爸爸做不文手勢

現年53歲前TVB娛樂新聞台主播林子博於2020年喪妻，太太董燕君（Shirley）因癌症平滑肌肉瘤病逝。林子博為實踐愛妻遺願，翌年辭去香港工作，帶埋19歲大女林詠渝和15歲細仔林卓楠舉家移居英國曼城生活。

林子博於2020年喪妻，太太董燕君（Shirley）因癌症平滑肌肉瘤病逝。（FB圖片）

林子博太太離世後，子博就帶埋一對子女移居英國。（FB圖片）

做「帶子洪郎」的林子博不時在社交平台分享在英國生活點滴，昨日（5日）在facebook上載兩張囝囝去髮型屋電髮的照片，寫著：「成長片段系列@卓楠第一次電髪」。今日（6日）再有另一段新片，穿上大褸的卓楠已經高過家長大半個頭，由一開始得背面到轉身見樣，對住鏡頭露出古惑笑容，疑向揸相機的爸爸舉中指做不文手勢，子博留言：「使唔使大得咁快！使唔使高得咁快！🤣😎#隻手做咗啲乜」。

15歲細仔林卓楠第一次電髮。（FB圖片）

擁有好粗嘅濃眉。（FB圖片）

當初跟爸爸移居英國時仍是個小朋友的林卓楠，與現在可謂判若兩人，轉眼已急速成長，除暴風式長高，還有一雙粗實濃眉及長曲髮，透出陣陣「麻甩味」，引起網民熱議。不少網民留言讚他有型似日韓明星和日本格鬥漫畫《刃牙》男主角範馬刃牙，紛紛留言：「楠哥甘似日本山口組組長 好似日韓明星型過老豆」、「眨吓眼就麻甩仔」，「卓楠整咗頭髮型仔咗好多」。

已經過過家姐大半個頭。（FB圖片）

已經唔再係小朋友，背面成個大人咁。（FB圖片）

已經唔再係小朋友，背面成個大人咁。（FB圖片）

已經唔再係小朋友，背面成個大人咁。（FB圖片）

發現爸爸影住自己。（FB圖片）

發現爸爸影住自己。（FB圖片）

隻手指咩事？疑向鏡頭舉中指做不文手勢。（FB圖片）

蠱惑嘅笑容，林子博都問：「隻手指做咗啲乜？」（FB圖片）

林子博當初決定移民都好倉猝，亡妻尚未入土為安已帶子女離開，他之後解釋一切是timing問題，一來未知道何時可獲靈灰位，二來香港住處的租約期滿，再加上需配合兒子卓楠在英國的開學時間，安頓一切後便回港到亡妻靈灰龕位前拜祭。不過，初初在英國生活一家人亦不太適應，比如最初租住的公寓「甩皮甩骨」，兒子林卓楠在當地讀書時，又因非裔女同學在其面對扮猴子，反問對方的行徑，反被指種族歧視遭老師警告。不過，一家現已融入當地文化，林子博現於現於英國的地產公司任職Marketing，同時經營個人網上頻道，可是林子博去年曾返港做切除口水腺瘤手術。

林子博為實踐愛妻遺願，帶子女移居英國。（FB圖片）

移民都需要一段時間適應。（YouTube圖片）

林子博好錫一對子女。（FB圖片）

剛移民時，細仔仲係小朋友樣。（FB圖片）

剛移民時，細仔仲係小朋友樣。（FB圖片）

一家人都開始適應當地生活。（FB圖片）

卓楠都做過好多兒童節目。（FB圖片）

+ 1

大女林詠渝已經19歲。（FB圖片）

大女林詠渝做過童星。（FB圖片）