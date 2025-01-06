內地男星赴泰拍戲抵步後失聯　知情人士證被運緬甸園區：已剃頭

內地演員「星星（原名王星）」本月3日由上海飛到泰國準備拍攝，抵步後跟隨一名自稱係劇組人員上車，有指車輛最入去到泰緬邊境偏遠地區，王星隨後失聯，至今已72小時。

內地演員王星到泰國後失聯，疑似被運到緬甸。

王星女友嘉嘉於周日（5日）晚上在微博爆料指，男友王星出事前於某演員接戲群組收到試鏡訊息，於是便決定前往泰國進入劇組。嘉嘉指王星抵步後曾報平安，但在當地時間3日的中午10點10分後便失聯，最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣。嘉嘉於是在男友失聯的第3天公開網上尋人，希望大眾幫忙。

抵步後與女友對話，但之後失聯。

女友尋求幫助。

嘉嘉表示3日已向上海市公安局、大陸駐泰國大使館、駐清邁使館尋求幫助，但一度因女友而非直系親屬身分無法立案，直到王星的弟弟4日趕赴上海後才得以備案。她計劃今日（6日）會飛抵曼谷前往當地大使館並尋求當地警局立案，同時在網路發文尋求幫助。

徐大久亦被騙到泰國，但未有上賊車。

事實上，內地演員徐大久於2024年12月31日曾在社交媒體分享過類似受騙經歷，指這類試戲邀約其實是騙局，所謂的劇組會給受害人訂最貴的回程機票，等受害人到泰國立刻就可以免費退掉，並開車把受害人帶到偏鄉進行所謂的拍攝，稱若受害人被帶到湄索，「你就完了」。徐大久自己就曾被騙到泰國，但最後收了對方劇組1200元訂金即時走人，仲喺機場拍片。徐大久更表示自己原定係第二批人入園區，而黃星係第三批，「我現在可以確定，他已在苗瓦迪（即緬甸東南部一城市名稱），頭髮都剃了。」