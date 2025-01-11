國色芳華分集劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《國色芳華》陸劇又名(FLOURISHED PEONY)，改編自同名小説。有張鳶盎作為編劇，丁梓光為執導，由楊紫、李現領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《國色芳華》電視劇分集劇情

何惟芳劉暢大婚但無賓客(第1-2集)

故事背景為唐朝，何惟芳是商賈之女兒。後來嫁入了劉家，但婚禮那天卻沒有一位賓客出席，也劉家也只是對她的嫁妝有興趣。原來二人是合作婚姻，劉家為何惟芳的母親提供稀有藥物，何家為劉家提供錢財。所以對於突然其來的婚姻，劉暢十分反感。婚後的生活令她失望，丈夫劉暢對她毫不在意，劉家偷偷使用她的嫁妝。一次意外，何惟芳偷聽到原來劉家所提供的藥物是假的，何惟芳十分失望。隨著時間的推移，何惟芳逐漸明白婚姻並非女性的唯一出路。她渴望擺脫被困在家中的日子。

電視劇國色芳華@Weibo

何惟芳設計劉暢的外遇曝光(第3-4集)

何惟芳意外結識了被稱為“天下第一貪官”的蔣長揚（由李現飾演）。何惟芳得知劉家把自己的店舖賣了，而把何惟芳的丫鬟推下湖撞石死了。何惟芳決心離開。之後與蔣長揚兩人合力設計了一個計謀，讓劉暢的外遇曝光於眾。何惟芳表面上淚眼汪汪，顯得十分可憐，實際上卻是為了幫助自己脫離這段利益交換的婚姻，最終選擇與劉家和離。但是，最後劉暢不想和離，劉家也設計想殺害何惟芳。何惟芳只好決定連夜逃走。就算違背傳統三從四德，也要勇敢追尋自己的選擇。

電視劇國色芳華@Weibo

離開了夫家後，劉家在斷崖邊找到何惟芳的東西，以為何惟芳已經死了。何惟芳決心自強獨立，來到長安。她承包了一個荒廢的花園，憑藉自己獨特的牡丹培育技術和卓越的商業頭腦，在蔣長揚的幫助下，創立了自己的種植業務。何惟芳與一群命運坎坷的女性們一起經營花坊，打造出“花想容”品牌，克服重重困難，在一個重男輕女的環境中，贏得了自己的立足之地。何惟芳漸漸發現，這位身負惡名的“花鳥使”實際上是一個內心純淨，想幫助天下人的人，親眼目睹寒門學子和勞苦百姓的艱難生活後，何惟芳決定將重心轉向利民的實業。在蔣長揚的報國之路上，何惟芳不斷提供支持，兩人之間的情感也逐漸升溫。最終二人選擇隱退於世，享受平靜的生活。

《國色芳華》播出時間｜最新追劇日曆

《國色芳華》電視劇一共有40集，由湖南衛視、芒果TV、咪咕視頻播放。1月7日 20:00起，芒果TV會員、咪咕視頻鑽石會員不停更。1月9日 20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

電視劇國色芳華@Weibo

《國色芳華》預告｜第10集

《國色芳華》｜演員人物關係圖

電視劇國色芳華@Weibo

《國色芳華》｜演員

楊紫 飾 何惟芳

是商賈之女，何家非常疼愛，之後嫁入劉家，就想盡方法和離，不想一生都困於宅院

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李現 飾 蔣長揚

有“天下大貪官”名，與皇上情同手足，是眾人巴結的對象。

電視劇國色芳華@Weibo

魏哲鳴 飾 劉暢

是李幼貞的舊情人，當年因李幼貞的父親看不起而棒打鴛鴦，後來娶了何惟芳，但就看不起商賈之女。同時，也對李幼貞已經沒有興趣，回不去了。但因為與李幼貞外遇曝光，而被迫要與李幼貞成婚。

張雅欽 飾 李幼貞

是劉暢的舊情人，因為父親看不起當時劉暢的身份而棒打鴛鴦，要她另嫁他人。之後再見到劉暢，難忍心中愛意。與何惟芳合作設計把二人的戀情公諸於世。