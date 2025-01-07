徐榮囡囡入讟韓國偶像學校　9歲包包組混合團隊跳K-POP參賽奪冠

現年50的TVB綠葉王徐榮向來是圈中出名的寵妻狂及廿四孝老竇，努力賺錢培育一對子女，不單送17歲大仔徐朗（Karson）到英國入讀足球學校，現時他已成港超大埔的職業足球員；並安排9歲細女徐心怡（包包）入讀每年學費近12萬元的挪威國際學校（NIS）外，因有見愛女甚有舞蹈天份，對K-Pop十分熱愛，故安排她入讀YS韓國偶像學院，接受全面韓國正統K-POP培訓，日前出賽奪團隊冠軍，將代表香港到英國表演。

徐榮悉心栽培子女。（IG圖片）

徐榮攬實前世情人包包。（IG圖片）

17歲大仔徐朗現時已成港超大埔的職業足球員，而包包就好鍾意跳舞。（IG圖片）

「包包」徐心怡跟同校的尖子在香港參加《ASAF 亞洲學生藝術節》，藝術節舉辦了十年，今屆的個人舞蹈及團體舞蹈兩大組別，共有數百名來自世界各地的參加者出戰，經過連日的激戰，包包與拍檔奪團體舞中童組冠軍，和太太一起到場支持愛女的徐榮，現場賽事時引起哄動，更見證包包奪獎。

9歲包包組混合團隊跳K-POP參賽奪冠。

徐榮和太太到場支持愛女「包包」。

據了解包包入讀的YS韓國偶像學院以收生嚴格見稱，並非交付高昂學費就可入讀，需經過多輪面試，合格後才獲取錄，加上YS請來曾任BLACKPINK、BIGBANG、BTS及(G)I-DLE的御用編舞老師定期來港授課，ACE娛樂藝人鍾諾言（NY）和Lenna T.也是駐校導師。NY是《全民造星III》十強之一，至於ACE娛樂旗下藝人Lenna T.是首位港人成功考獲由韓國政府認證、大韓民國韓流文化協會頒發的K-POP專業教師資格證。

「包包」徐心怡、Mila、Karlos及Payton奪團體舞中童組冠軍。

團體舞中童組冠軍。

團體舞少年組冠軍。

包包之前都有分享跳舞片段。（IG圖片）

包包出世未滿3個月，便在TVB處境劇《愛回家》飾演「馬家好」一角，與徐榮父女檔拍住上拍劇，更經常一齊拍廣告賺錢，當年有「廣告小天后」之稱。轉眼間，包包已經9歲，暴風長高擁有一雙長腿，雖然變了「四眼妹」，但經常都貪靚除掉眼鏡拍照，眼大大五官精緻，變成可人兒大有機會步爸爸後塵入投身演藝界。

包包出世未滿3個月，便在TVB處境劇《愛回家》飾演「馬家好」一角。（微博圖片）

包包出世未滿3個月，便在TVB處境劇《愛回家》飾演「馬家好」一角。（電視截圖）

包包BB時好Cute。（IG圖片）

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