東張西望｜渣男被爆食完大麻教游水　疑有人偷存性愛片公開為報復

TVB節目《東張西望》昨日（6日）講到一名25歲自稱性玩具測試員的C先生，是前香港武術代表隊成員，又是游泳教練，可望成明日之星。但C先生在網上公然發布不雅片段，更對一班「前女友」評頭品足，疑似大肆炫耀性史。3位受害人Jade、Janice及Cherry分別講到怎樣被C先生拍片，有一位更連身份證都被公開，今日（7日）繼續講到C先生的事。

C先生在網上公然發布不雅片段，更對一班「前女友」評頭品足。(節目截圖)

C先生在網上公然發布不雅片段，更對一班「前女友」評頭品足。(節目截圖)

一名幕後big boss於社交平台發布大量受害人的影片，更對受害人大起底，Janice表示big boss並不是C先生：「匿名ig嗰個人擁有嘅片或者相嘅數量更加多，因為匿名ig嗰個人曾經私下DM我，佢直接send咗條片畀我，條片有40幾秒-1分鐘。」匿名big boss更力數C先生的惡行，例如指他「有呢舖癮」、「有女朋友都照帶女仔上屋企」、「扮無辜」等。

一名幕後big boss於社交平台發布大量受害人的影片，更對受害人大起底。(節目截圖)

匿名big boss更力數C先生的惡行。(節目截圖)

C先生就表示可能是匿名big boss趁他睡著時打開電話，把裡面的東西都備份了，所以有所有的照片及片段。Jade則指應該是這名女生想報復C先生：「個女仔仲post埋我哋啲相出嚟，嗰張相係大家都冇著衫，私密相嚟，喺酒店影。」

C先生就表示可能是匿名big boss趁他睡著時打開電話，把裡面的東西都備份了。(節目截圖)

這段時間，匿名big boss的社交平台一直都「彈出彈入」，有時會整個帳號被刪除，有時會重現眼前，令到受害人都感到惶恐。匿名big boss除了公審C先生外，更會攻擊C先生身邊的女伴，似乎想「一拍兩散」。

匿名big boss的社交平台一直都「彈出彈入」，有時會整個帳號被刪除，有時會重現眼前，令到受害人都感到惶恐。(節目截圖)

匿名big boss的社交平台一直都「彈出彈入」，有時會整個帳號被刪除，有時會重現眼前，令到受害人都感到惶恐。(節目截圖)

Jade指自己「一見到個帳號彈出嚟就會不停喊」：「我好驚我身邊啲人會知，又好驚我男朋友會知，因為咁樣，所以我冇咗個男朋友。我見到個account post咗啲相出嚟嘅時候，我有諗過，不如我去輕生啦。」

Jade指自己「一見到個帳號彈出嚟就會不停喊」。(節目截圖)

Jade指自己「一見到個帳號彈出嚟就會不停喊」。(節目截圖)

Janice更因此而退學：「我唔知係邊個人啦，佢send咗封email去我本身讀緊嘅學校，個email嘅內容就係你哋學校嘅學生做啲咁樣嘅嘢，跟住cap低咗影片嘅其中一張相，有我嘅樣同下半身，嗰封email就有我嘅身分證相。」最後她因為情緒的問題而無法繼續留在學校，所以選擇退學。最離奇的是為什麼會連Janice的身分證照片都有，C先生指要保護自己，因為當時Janice只有17歲，所以就拍下身分證的照片。

最離奇的是為什麼會連Janice的身分證照片都有。(節目截圖)

3位受害人Jade、Janice及Cherry迫C先生報警處理，但C先生一直以「搵緊邊個係神秘人」來推塘。Jade與C先生對話，C先生表示：「咁我都要今日firm咗先㗎嘛，我仲差啲嘢啊嘛！搵到咪將啲嘢畀晒差佬囉。」Jade覺得C先生在處理這件事上手法很兒戲：「佢都唔覺得自己錯！」

3位受害人（Jade、Janice及Cherry）迫C先生報警處理。(節目截圖)

但原來除了受害人及神秘人力數C先生的惡行外，他工作的游泳教練亦力數他惡行：「佢會食完大麻之後去教游水！」到底C先生面對一連串的指控，又會怎樣回應，就要再等明晚的一集。

C先生工作的游泳教練亦力數他惡行。(節目截圖)