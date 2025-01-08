何雁詩曬BB爬行片　鄭俊弘感恩「天使症」兒子神速進步：以你為榮

何雁詩（Stephanie）和鄭俊弘（Fred）於2020年結婚，兩年後誕下兒子鄭讚廷（Asher），隨着Asher的成長，兩人發現兒子的發展較同齡小朋友遲緩，後來經專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。早前何雁詩和鄭俊弘陪伴2歲半的兒子Asher赴美國接受為期3星期的密集治療，Asher在特別設備的跑步機上行路練腳力，成功學習用叉吃飯，明顯的進步，令夫婦二人大為欣悅。

鄭俊弘和何雁詩在兒子1歲半時發現他患上罕見病「天使綜合症」。（IG@honganc）

早前去美國治療，Asher喺輔助下學習行路。（IG@youcanfly_asher）

成功用叉食嘢，叻仔！（IG@youcanfly_asher）

日前何雁詩在Asher的IG上分享兒子解鎖的新技能，片中見Asher手腳並用，不需要任何輔助功具，慢慢爬向媽媽的方向，雖然雙膝有點外傾，但腳仔已有力支持身體，逐步逐步向目標進發。何雁詩一邊拍手，一邊吶喊為兒子打氣：「Let's go Asher let's go.」見到兒子到達終點，即鼓掌兼露出燦爛笑容，以英文寫道：「爬得好，我的小男孩!!! LETS GO ASHER LETS GO!!!!!」老公鄭俊弘亦有留言：「Getting stronger 💪💪」。

何雁詩分享囝囝爬行片段。（IG@youcanfly_asher）

見Asher腳仔開始有力。（IG@youcanfly_asher）

四肢可以支撐身體。（IG@youcanfly_asher）

爬到終點，媽媽拍手鼓勵。（IG@youcanfly_asher）

忍唔住錫咗啖。（IG@youcanfly_asher）

鄭俊弘昨日（7日）亦在IG上載父子合照，透露剛陪兒子做物理治療，Fred寫着：「完成咗今日嘅治療，老師話阿仔強壯咗好多穩定咗好多！BB繼續加油，爸爸以你為榮！😘😘😘」不少網民均留言大讚Asher好叻仔，更為鄭俊弘夫婦送上鼓勵：「爸媽BB都不放棄，努力堅持係成功之道，繼續努力呀」和「又開心又感動！Asher BB，好多人錫你㗎！加油呀！」。

鄭俊弘陪囝囝做物理治療。（ig@fredcheng83）

Asher成日都笑。（ig@fredcheng83）

「天使綜合症」屬遺傳病，專家指患者智力或只維持2-4，暫無藥物可醫治。鄭俊弘曾在訪問中表示一開始是難以接受，抱住兒子時，甚至質疑自己，認為是自己的責任導致了孩子的痛苦，以淚洗面，需時一個多月才逐步平復心情。夫婦二人互相扶持下，勇於公開兒子的病況，並引起社交關注，去年亦發起《Angels within us天使綜合症慈善演唱會》，期望可回饋「天使綜合症」的相關機構。二人最希望可以聽到兒子叫一聲媽媽、爸爸，何雁詩更坦言：「我最想就是同佢差唔多時間走（離世），可能佢早走我一日。」道盡母親愛子之情。

一家三口經常一齊去外出。（IG@honganc）

何雁詩希望兒子可以叫一聲「爸爸媽媽」。（IG@honganc）

何雁詩同鄭俊弘好錫Asher。（IG@honganc）

父子溫馨時刻。（IG@honganc）

錫到燶！（IG@honganc）