梁芷佩爆洗面番梘遭老公「毒手」　表情耐人尋味：唔係用嚟洗腳呀

現年42歲的梁芷佩（Christy）與老公Kenneth結婚多年，育有兩子一女，一家五口幸福美滿。梁芷佩同老公更夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，經常孖住周遊列國為大家介紹好去處，近年更憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，實行寓工作於娛樂！兩人在工作上非常合拍，私底下亦非常恩愛，但日前梁芷佩就分享了一件「趣事」，似乎被老公激親！

梁芷珮（Christy）憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎。（IG@imchristyleung）

一家五口幸福美滿！（IG@imchristyleung）

梁芷珮與老公Kenneth夫妻檔拍住上成為旅遊KOL。（IG@imchristyleung）

Fit！（IG@imchristyleung）

夫妻檔！（IG@imchristyleung）

成家去行山。（IG@imchristyleung）

梁芷佩在IG曬出一張老公的照片，相中所見Kenneth一臉驚恐，表情耐人尋味，原來絕不簡單：「阿妹啱啱問我可以用乜嘢嚟洗面，我話浴缸入面個洗面番梘，我晚晚用，好好用，好乾淨，跟住黎生就立即咁樣望住我，我問佢個樣做乜咁尷尬，佢話冇嘢🤓我即刻唸，佢唔係用嚟洗腳呀…佢話，梗係唔係啦…我話，但你個樣好尷尬喎…佢話，我用嚟洗手。我話，淨係洗手？佢話，係，洗手。我話，沖緊涼你攞舊番梘淨係洗手？仲話，係呀…我淨係洗手…結論係，我有個唔識講大話嘅好老公，同埋我立即用返洗面粉洗返十次我塊面，同埋🤬」

表情耐人尋味。（IG@imchristyleung）

梁芷珮早年曾住過劏房，但近年成功入屋的她收入激增，更愈住愈豪，去年一家就由九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅，搬到東涌豪宅。（IG@imchristyleung）

據知租住的新屋是相連單位，面積比舊屋大，而且設有露台方便BBQ。（影片截圖）

床好大！（IG@imchristyleung）

巨型客廳，仲有露台！（IG@imchristyleung）

飯廳擺放了一張圓形大餐枱。（IG@imchristyleung）

打邊爐。（IG@imchristyleung）

廚房都闊落。（IG@imchristyleung）

雖然未知Kenneth用洗面番梘洗什麼，但不少網民都笑言「凶多吉少」：「我覺得唔會洗手咁簡單囉…其實都沖緊涼點會無啦啦用舊番梘洗手呀…有可疑…」、「你有冇聞吓佢隻腳，係咪同一種香味」、「用番梘洗腳真係好乾淨的」。

經常周遊列國。（IG@imchristyleung）

夫妻檔！（IG@imchristyleung）

恩愛。（IG@imchristyleung）

慶祝生日。（IG@imchristyleung）