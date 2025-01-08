愛回家｜小花疑搶人男友做SP　盤點女主感情狀況竟有劇中真情侶？

《愛·回家之開心速遞》前小花，30歲性感𡃁模姚琰欣，日前被讀者爆料偷嗒別人男朋友，更疑做男方性伴侶（SP），爆料者還指姚琰欣非常進擊，甚至傳男方床照給對方正印，舉動令人譁然。

姚琰欣被讀者爆料偷嗒別人男朋友，更疑做男方性伴侶。（IG@bonnieyiuu）

《愛．回家之開心速遞》已累播過二千集，跨越接近八年的時間，劇組演員來來去去出出入入，不少熟悉的面孔消失，又加入一些新鮮的演員，不過一眾女骨幹依然在這裡，以下話你知劇中女演員的感情狀況，睇吓邊個係人妻邊個係單身！

呂慧儀（長腳蟹）於情人節幫兒子慶祝六歲生日。（Instagram：@konniecrab）

呂慧儀2018年與黃文迪離婚後一直單身，獨力照顧10歲的兒子Anton。

湯盈盈與錢嘉樂係圈中模範夫妻。（微博圖片）

湯盈盈跟錢嘉樂結婚11年，育有兩女，婚姻幸福美滿，相夫教女。

滕麗名低調處理戀情。（網上圖片）

滕麗名在圈中經歷過三段失敗的愛情，2013年與圈外人朱建崑結婚至今，婚後沒有生兒育女，但仍無損夫妻感情。

林淑敏與丈夫陳中原（Tommy）。(VCG)

林淑敏於2000年隻身回港參加港姐，同年跟男友陳中原（Tommy）相戀，展開一段愛情長跑。林淑敏在2012年被確診患上第二期乳癌，身為演員卻因化療而令頭髮脫落，但當時現任男友，也即是現任丈夫陳中原卻對她不離不棄，一起互相扶持到2013年結婚至今。

姚瑩瑩和Evan母子情要好。（IG@eileenyeow）

2011年6月，姚瑩瑩為拍拖8年的圈外男友誕下兒子Evan，不過她未有結婚打算，兒子亦是由她獨力照顧。

何芷姍(原名何綺雲)點睇都唔似已經半百。（何芷姍FACEBOOK）

何芷姍（舊名何綺雲）據報有一個交往超過20年的圈外男友，不過沒打算結婚和生小朋友。

楊證樺與太太沈可欣飾演一對聾啞夫妻。（無綫電視截圖）

沈可欣於2015年與同是TVB藝員的楊證樺結婚，在2016年誕下一子。2018年12月誕下次子。

林凱恩年初與餐廳老闆傳出緋聞。（資料圖片）

林凱恩（Iris）上年年初被爆有圈外男友，更無辜被捲入疑似出糧糾紛。

劇中「最索小花」葉蒨文。(ig@sophieysm)

葉蒨文已有一個拍拖多年兼穩定的男友，男友是開設計公司的年輕才俊。

張詩欣與老公陳家勝。（網上圖片）

「李莫仇」張詩欣2022年與拍拖5年，在TVB從事攝影助理的圈外男友陳家勝結婚至今。

陳浚霆與古佩玲台上台下都放閃。(ig@chandrew117)

古佩玲在劇中與富二代「風少」陳浚霆的感情線，頻頻被指戲假成真，兩人亦常於社交網大方「放閃」而傳出緋聞。