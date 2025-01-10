TVB兩大視帝內地試「特色飲料」　飲完變晒臉有人調頭走

TVB的「咖啡大王」陳豪熱愛咖啡是眾所周知的事實，去年他出席活動時亦有提起過自己的咖啡生意，他憧憬咖啡生意能做到上市。當時陳豪亦曾透露現在咖啡生意主打由供應到零售、教沖咖啡的「一條龍」服務，更希望將來能有自己的莊園，把咖啡生意做到全球化，真正的成為「咖啡大亨」。

陳豪在市道低迷下再擴充分店。（小紅書）

陳豪現身內地咖啡小店。(小紅書)

TVB「咖啡大王」陳豪。

陳豪的生活都離不開咖啡，有時連TVB的節目也有陳豪現身沖咖啡，連商場活動都有他沖的咖啡出現，正正將咖啡融入生活與工作。今日（9日）有網民分享了他之前在北京出席活動的花絮，片中除了有陳豪外，亦有陳山聰、張振朗、吳業坤等人。當中他們品嚐北京著名飲料「豆汁」，因為豆汁是經過發酵而成，所以色澤灰綠而且有較強的特殊氣味。

陳豪的生活都離不開咖啡，有時連TVB的節目也有陳豪現身沖咖啡，連商場活動都有他沖的咖啡出現。(小紅書圖片)

片中陳山聰率先試飲，一喝完臉色都變了，誇張的表情絕對可以做成表情包。之後就到張振朗試飲，他喝完立即放下掉頭就走，完全不想再多喝一口的樣子。最後就到陳豪試飲，他喝完竟然是表情最正常的一個人，他說：「有少少豆漿味，酸Latte啊！」陳豪連喝豆汁都能把咖啡連繫在一起，咖啡大王這個名字真的非他莫屬。他喝完豆汁震定的樣子連網民都不禁表示：「好像阿mo一個老闆帶了一群小朋友。」

陳山聰率先試飲，一喝完臉色都變了。(小紅書圖片)

張振朗試飲，他喝完立即放下掉頭就走。(小紅書圖片)

陳豪試飲，他喝完竟然是表情最正常的一個人。(小紅書圖片)