東張西望｜渣男氣定神閒回應發布性愛片段　受害人報案警拘一男士

TVB節目《東張西望》連日報道「性玩具測試員」C先生，他除了在網上公然發布與一班「前女友」的性愛片段外，昨日（8日）一集更被同行大爆他吸食毒品後教學生游水，更是「時間管理大師」，同一時間追求女教練及學生家長，亂搞男女關係。

「性玩具測試員」C先生在網上公然發布與一班「前女友」的性愛片段外，更被同行大爆他吸食毒品後教學生游水。(節目截圖)

今日（9日）一集《東張西望》在新界一個泳池等待C先生的出現，約傍晚6時C先生教完水步出泳池，主持黎寬怡馬上緊握機會衝上前追訪C先生。黎寬怡問C先生有否把不雅片於社交平台發布，他最初沒有回應黎寬怡，再被問到有人指他把性愛片段公開時，他就表示：「我不作回應啦，有咩我已經同警察講晒㗎啦！（之前有警察搵過你？）我自己去報警嘅！我已經同警察交代晒啦！」

約傍晚6時C先生教完水步出泳池，主持黎寬怡馬上緊握機會衝上前追訪C先生。(節目截圖)

黎寬怡問C先生有否把不雅片於社交平台發布，他最初沒有回應黎寬怡。(節目截圖)

C先生再被問到為什麼要拍這些女生的性愛片時，他只不斷重覆自己已經向警方交代，不需要回應節目組。無論節目組再問什麼有關性愛片的問題，他都表示不作回應，而黎寬怡向他表示有受害者向節目組求助，問到他可以做什麼來幫助這些受害者時，他直接把責任推卸掉：「我已經報咗警，呢啲警方會處理。」

C先生再被問到為什麼要拍這些女生的性愛片時，他只不斷重覆自己已經向警方交代，不需要回應節目組。(節目截圖)

C先生再被問到為什麼要拍這些女生的性愛片時，他只不斷重覆自己已經向警方交代，不需要回應節目組。(節目截圖)

C先生對於節目組的所有提問都氣定神閒，再被問到為什麼要對女性的身材作出評論時，他向節目組表示：「其實你依家係侵犯緊我啊！你冇證明可以證明到嗰個真係我。如果你哋採訪，但一口咬定嗰個你真係我的話，但你哋又冇實質證據，我可以告返你哋轉頭㗎！」之後再問他所有問題，他都重覆一句「我已經同警方講咗」。

C先生對於節目組的所有提問都氣定神閒。(節目截圖)

C先生更指節目組侵犯緊佢。(節目截圖)

受害人Janice聽完C先生的回應後就指他像不關事的人一樣：「你賤格同卑劣，你仲可以唔負責任，好似做到成件事唔關你事。跟住我去問你嗰陣，你可以用粗言穢語同我講嘢，其實佢完全唔會係一個受害者，佢係一個始作俑者，佢令到我哋呢班女仔受苦。」

受害人Janice聽完C先生的回應後就指他像不關事的人一樣。(節目截圖)

C先生再被節目組問到有問吸食大麻後教學生一事，黎寬怡繼續問他：「你有冇食完大麻去教學生上堂，你有冇做大麻分銷商？」C先生今次就舉機拍片：「其實我可以告你哋誹謗！」黎寬怡表示節目組是向他查詢，C先生則彈出一句「你冇證據喎」，C先生沒有回答節目組任何問題就自顧自的離開。節目組去問原本與C先生並肩而行的男性友人，但男性友人「一問三不知」，對所有有關C先生的問題都表示「唔知」、「唔清楚」、「冇聽過」等。

C先生再被節目組問到有問吸食大麻後教學生一事。(節目截圖)

C先生今次就舉機拍片。(節目截圖)

節目組去問原本與C先生並肩而行的男性友人，但男性友人「一問三不知」。(節目截圖)

C先生報警求助，警方到場了解完就離開，而C先生亦回到泳池繼續教水，心情完全沒有受影響。C先生再發出嚴正聲明，對於偷拍及未經事主許可發布私密影片，他指是雙方同意下拍攝，只是不幸流出，並已經交予警方調查。

C先生報警求助，警方到場了解完就離開。(節目截圖)

C先生再發出嚴正聲明，對於偷拍及未經事主許可發布私密影片，他指是雙方同意下拍攝，只是不幸流出，並已經交予警方調查。(節目截圖)

受害人Cherry看到C先生發出的聲明指是雙方同意下拍攝性愛片感到「被誣衊」：「當時我係唔同意，佢依家出咗呢篇聲明，我睇到當然好嬲！」她覺得C先生的學生家長見到他這篇聲明會以為他就是受害者。而節目中的受害者亦鼓起勇氣報警求助，最後警方最後亦拘捕了一名男士。

受害人Cherry看到C先生發出的聲明指是雙方同意下拍攝性愛片感到「被誣衊」。(節目截圖)