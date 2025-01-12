專訪｜吳若希鬧老公送女同事返工：你有冇見過許濤送我返公司？

吳若希給人感覺爽直，遇到任何事只要牽動了她的情緒，她一定在社交網絡抒發一下，尤其是關於她的老公何兆鴻，上年七月，老公接女同事上班，吳若希在FB發文公審表示不對老公不滿，可能有人覺得她對老公不敬或者去得太盡，但吳若希覺得這是她倆獨特的相處方式。她說：「公審完如果關係變差，咁呢個方法係太盡，但如果做完呢件事令佢變好？咁我覺得係一個唔錯嘅方法。」

吳若希主演新劇《奔跑吧！奔跑吧勇敢的女人們》首周最高收視20.4，成績不錯。

老公被吳若希公審

問及吳若希上年七月老公接女同事上班一事，她表示在公審前曾多次向老公勸告，老公不知為何當日很想開車接這位女同事上班，她說：「我問佢點解要接佢？其實唔駛兜佢喎，佢就話『唔緊要啦，咁近兜埋囉』我就同佢講，你有冇見過許濤（TVB行政主席）兜埋我返公司？許濤係上司嚟，佢唔會無啦啦兜個女下屬返工，我老公再講『佢幫我攪緊公司啲嘢，而家喺啟德嗰邊』，即係我温柔同佢講，佢都唔理。」於是吳若希再叫老公不要開車，著他搭地鐵返公司。

吳若希雖然經常鬧老公，但她亦讚老公其實好識氹佢。（葉子明攝影）

一個電話識破老公同女同事搭地鐵

吳若希當時覺得已經把話說得明白，老公應該懂她的心意，於是就繼續工作，但突然心血來潮想致電老公，她說：「女人第六感真係好神奇，我就打去諗住chok下佢，『嘩，好sweet喎一齊搭地鐵！』，點知我老公『er ...er ..er 我要俾份MPF佢⋯⋯』佢咁講我先知，wow你真係同佢搭地鐵呀，我嗰刻真係鬧喇，點解我同你講咁多次叫你唔好送佢返公司，而你明知老婆唔鍾意都要做呢？仲要講過原因係要攞MPF畀佢？你個agent唔得，我介紹你囉，我個agent至少唔駛個客人親自攞MPF畀佢簽。」

吳若希與老公何兆鴻有時大吵大鬧仲放上網，但其實佢哋有一套獨特的相處方式。

雖然老公何兆鴻有時令吳若希大發雷霆，但她亦懂得老公的優點，問到她當時為何選擇與他一起，吳若希表示當時有三個公子哥兒同時追求，於是她找風水師陳定幫看一看，「我只要求好愛我，好孝順，但我蠢咗，我應該加埋好聰明，哈哈。」

吳若希新劇收得，有老公鍚仲有兩個仔女，生活相當幸福美滿。（葉子明 攝影）

老公何兆鴻未必聰明，但他的性格反而令吳若希得到平靜及放鬆，她說：「我係一個好有plan嘅人，幾點要做乜做乜，但我老公性格就好chill，佢係嗰啲揸車行錯路，唔緊要啦，當遊車河嗰種人，『無所謂啦，做乜啫？』呢個就係佢喇，開頭我哋火星撞地球，但慢慢佢呢個性格令我放鬆咗。」

「我好欣賞佢一樣嘢，當我唔開心嘅時候，佢唔會做任何事，但咁樣對我最有用，佢只會靜靜地喺我側邊陪住我，我喺將床訓喺度做緊廢柴嗰陣，佢就問我食唔食嘢？我話唔肚餓呀，唔食，但佢會叫埋我想食嘅嘢，因為我對宵夜係無法抗拒，到差唔多嘅時候，我會問『你叫咗咩食呀』，我之後又走去食，當你食飽咗，好滿足就唔會唔開心喇。」