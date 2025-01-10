奔跑吧!勇敢的女人們11-15結局劇情｜賴慰玲被指小三、蕭正楠自責

TVB《奔跑吧！勇敢的女人們》，有林瑋澄作為監製，黎倩儀為編審，由蕭正楠/吳若希/朱敏瀚/賴慰玲領銜主演的一套以現代、愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部TVB電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

TVB《奔跑吧！勇敢的女人們》11-15集劇情

第11集劇情(01月13日)

雜誌拍到疑似洛澄的女子與邱生偷情，邱太斥洛澄是小三，當眾怒摑她。仲堯、積及與禾平忙着為洛澄拆彈，洛澄卻責怪眾人沒理會其感受，唯獨采琳真正關心洛澄，洛澄感諷刺。仲堯為轉移公眾視線，將自己出醜片段公諸於世，奈何邱太的追擊行動越演越烈。積及探望淑貞，得知仲堯曾為淑貞慶生……洛澄被積及提點後，要求仲堯幫忙澄清，但見仲堯諸多推搪，氣得拂袖而去。采琳為洛澄之事苦惱，仲堯卻感愧對洛澄，鼓起勇氣想向采琳坦白……

第12集劇情(01月14日)

洛澄不滿仲堯未有挺身而出為她澄清，仲堯亦自覺有負洛澄，遲遲不敢示好，二人關係跌至冰點……采琳偶然下發現禾平悄悄搜集其剪報，仲堯知悉後反應激烈，假公濟私地逼禾平坦白原委，禾平終道出多年前任職編劇時曾以采琳作角色藍本，並非采琳粉絲。采琳樂見仲堯為她呷醋，也留意到禾平對待人生的冷漠態度。積及透過AI窺探洛澄心事，並得悉洛澄與仲堯的婚外情，想借醉開解洛澄。但洛澄酒醉下竟找仲堯訴說愛意，采琳看在眼裡……

第13集劇情(01月15日)

洛澄酒醒後發現自己在仲堯家裡，忘記昨夜向他吐露未能忘情一幕。仲堯和采琳不敢重提此事，將糾結藏於心裡……禾平提議仲堯開拍以采琳為女主角的電影，仲堯卻以禾平寫過關於采琳的故事作藍本。采琳以為禾平重拾理想，大力支持，關係更見密切。采琳請積及介紹好男人給洛澄以排解她對仲堯的舊情，未料積及向洛澄自薦當冒牌情人，仲堯因而露出醋意。原來洛澄得悉積及已知她與仲堯的關係；采琳向禾平吐露心中鬱結，感仲堯亦似難忘舊情。

第14集劇情(01月16日)

采琳和仲堯的關係漸漸回溫，洛澄感不安，有意藉新廣告試探仲堯。洛澄答應讓貞淑出鏡，有老人癡呆的貞淑突然指采琳正是當年橫刀奪愛之人，更展示和「女婿」的合照，禾平和采琳訝異竟是仲堯，仲堯只好半真半假地向眾人解釋緣由……禾平申請電影資助失敗，采琳鼓勵禾平再接再厲，仲堯亦感謝采琳的付出，決定自資拍戲幫她復出。采琳想出眾籌電影計劃，過程卻一波三折。禾平暗覺背後有人搞事，想向積及探問，意外知悉仲堯和洛澄的秘密。

第15集劇情(01月17日)

禾平發現仲堯與洛澄的婚外情，仲堯軟硬兼施要禾平保密，禾平卻對采琳心存罪疚，想放棄電影計劃。采琳找禾平質問，激勵他不忘初心。禾平以保密作條件，要求仲堯課金一百萬投票推采琳做電影女主角。仲堯也想為采琳出力，動員子女和工作室員工為采琳造勢。采琳的票數急速上升，洛澄感不安，使計對外暗示當年經歷三角關係，采琳與洛澄對質……采琳拜託禾平幫忙取回遺留在洛澄車上的手袋，禾平得知仲堯與洛澄私會，想讓采琳親自面對……

TVB《奔跑吧！勇敢的女人們》6-10集劇情

第6集劇情(01月06日)

仲堯看到采琳態度堅定，最終不再阻止她重返舞台。禾平解釋了選擇廣告女主角的原因，這讓采琳頓時有所領悟。她全心全意準備復出，誓言要與洛澄平起平坐。洛澄故意挑撥仲堯和采琳之間的夫妻感情，要與仲堯各自收藏廣告戒指。仲堯則讓助手曾少秉擔任采琳的經理人，卻意外地將廣告戒指錯送給了少秉。當洛澄發現戒指在少秉手中時，立刻對仲堯勃然大怒。洛澄故意向廣告商推薦采琳參與拍攝，希望藉此讓她出丑。當采琳到達現場時，開始感到不妥。禾平建議她假裝受傷以避免出場，但洛澄卻用激將法挑釁她，讓采琳陷入了猶豫之中。

第7集劇情(01月07日)

洛澄與仲堯在私會時被母親貞淑撞見，出乎意料的是，貞淑對此毫不在意，因為她因腦退化而誤以為洛澄和仲堯已經結婚。此時，采琳的手機廣告正式推出，但她的搞笑形象引來了不少嘲諷，甚至被廣告中優雅的洛澄比去，讓她感到失落，幸好禾平給予了她一些鼓勵。

同時，身在加拿大的丁上柔無法忍受母親被嘲笑的情況，與同學發生了衝突。仲堯趁機向采琳施壓，希望她能回去管教孩子。采琳感到對兒女有所愧疚，考慮離開香港回到平靜的生活，而禾平則不願意看到她輕言放棄。得知此事後，洛澄擔心采琳和仲堯的婚姻會再無波瀾，在采琳登機前用激將法影響她。

第8集劇情(01月08日)

采琳回到加拿大後，仲堯心情愉快，便慰勞了SNS Team。與禾平交談時，仲堯回憶起因為愛妻的形象而成功進入屋，以及他們一起熬過艱辛日期。禾平則舉辦了一場短片比賽，勝出者將加入SNS Team。

仲堯猜測一部熱門影片是采琳製作的，希望禾平能勸她放棄，但禾平理解采琳想要展現自己的能力，並反問她是否能無私地完成這份工作。比賽進入尾聲時，網絡上突然流出一條關於仲堯與洛澄的搞笑影片，洛澄借此機會逼迫仲堯在她和采琳之間做出選擇，但卻未能得到她所期望的答案。

第9集劇情(01月09日)

在比賽中獲勝的采琳來到工作室，希望能獲得仲堯的入職機會。仲堯因擔心洛澄的不滿而陷入兩難，最後將決定權交給了洛澄。出乎意料的是，洛澄並沒有阻止，結果采琳順利成為SNS Team的一員。

純淨水品牌找上仲堯和洛澄推廣一款新應用程式，禾平負責製作語音鬧鐘，因此安排采琳隨他一起進行洛澄的拍攝。采琳驚訝地發現，洛澄的家就在她樓下。在拍攝過程中，采琳目睹了洛澄的專業能力，心中不禁感到佩服。她注意到洛澄的助手梁筱婷對禾平頗有好感，於是特意詢問禾平的感情歷史。禾平追憶過去，揭示出他與采琳之間其實早有淵源……

第10集劇情(01月10日)

采琳希望能為筱婷和禾平牽線，卻意外地讓禾平的下屬茄輪產生了誤會，結果筱婷受了傷需要請假。無奈之下，采琳只好擔任洛澄的助手，並發現洛澄對自己要求嚴格。

在一次取贊助服飾的過程中，采琳受到惡作劇的影響，讓洛澄陷入尷尬。洛澄對采琳大發雷霆，但在了解真相後，兩人的關係似乎有所緩和。洛澄在與邱生練習網球時被佔了便宜，而邱太則靜靜地旁觀，並未作聲。

洛澄原本打算調開采琳，讓仲堯為貞淑的生日慶祝，但邱太卻約了采琳共進晚餐，這差點打亂了她的計劃。慶生時，仲堯和洛澄受到催促要生育，仲堯感到愧疚。此外，一本雜誌暗示洛澄和已婚男子有所勾結，采琳似乎想要和仲堯及洛澄對質……

《奔跑吧！勇敢的女人們》1-5集劇情

《奔跑吧！勇敢的女人們》第1集劇情(12月30日)

多才多藝的藝人及工作室負責人丁仲堯（蕭正楠）與林采琳（吳若希）結為夫妻。由於林采琳希望陪伴子女在加拿大升學，於是選擇定居當地。仲堯與他的一位舊愛、當紅女星沈洛澄（賴慰玲）合作的電視劇大受好評，然而監製希望在劇中增加兩位角色之間的情感線，但這一提議被仲堯的經理人禾平（朱敏瀚）駁回，以維護仲堯的「愛妻號」形象。

正值冬至，林采琳（吳若希）為了與丁仲堯（蕭正楠）團圓而返港。在轉機時，她意外遇見了經理人禾平（朱敏瀚），兩人之間產生了少許衝突。此時，舊情復燃的仲堯與沈洛澄（賴慰玲）正一起歡度佳節，卻驚訝得知采琳突然回來。仲堯慌忙撇下洛澄，匆忙趕回家中應對突發狀況。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第2集劇情(12月31日)

丁仲堯（蕭正楠）不希望林采琳（吳若希）在公眾場合曝光，但采琳卻在不告知仲堯的情況下，前來觀看他的帶貨直播節目。在直播的過程中意外發生，采琳在經理人禾平（朱敏瀚）的幫助下，迅速做出麻糬麵包來化解危機，但這也不小心揭露了她的身份。

林采琳（吳若希）受邀參加丁仲堯（蕭正楠）與沈洛澄（賴慰玲）主演的劇集慶功宴。在記者的調侃下，仲堯幫助采琳處理牙縫中的食物，這讓洛澄感到不快。采琳(吳若希)為當年的三角關係向洛澄(賴慰玲)道歉，卻被洛澄回應直指她奪走了自己的幸福。

禾平（朱敏瀚）無意中聽到一些事情，隨後向林采琳（吳若希）提議，希望她能擔任新一輯純淨水廣告的女主角。采琳心中猶豫地回到家，卻意外遇見了沈洛澄（賴慰玲），才發現她們原來住在同一棟大廈裡。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第3集劇情(1月1日8時)

丁仲堯（蕭正楠）得知林采琳（吳若希）正為接拍廣告心大心細，於是暗中在網上抨擊她，表面上卻假裝關心她受到的攻擊。最終，采琳婉拒了禾平（朱敏瀚）的邀請，令禾平在心裡感到失望。

純淨水的香港代理邱梁嫦意外得知禾平（朱敏瀚）的廣告計劃，堅信女主角必須是林采琳（吳若希）。而沈洛澄（賴慰玲）則不願意看到采琳被選中，於是用分手的方式迫使丁仲堯（蕭正楠）介入，要求他停止這項合作。仲堯和禾平則使出計謀，找來風水師讓采琳相信拍廣告可能會影響她的婚姻。重視家庭的采琳因此陷入了他們的圈套。

林采琳（吳若希）原本打算回加拿大，但好友楊子涵希望能找丁仲堯（蕭正楠）參加一個整蠱節目。采琳也想藉此機會留下愛的回憶，於是決定幫忙促成這件事……

《奔跑吧！勇敢的女人們》第4集劇情(1月2日)

丁仲堯（蕭正楠）得知林采琳（吳若希）將參加整蠱節目後，開始排練禾平（朱敏瀚）為他設計的英雄救美場景和台詞。然而，在拍攝過程中，卻有真正的黑粉混入現場，威脅以采琳作為人質來傷害仲堯。面對黑粉亮出的真刀，仲堯感到恐懼，竟然在采琳面前坦白「愛妻號」其實只是個人設。

林采琳（吳若希）驚愕不已，隨後從高台墮下而昏迷...當她甦醒後，對丁仲堯（蕭正楠）的虛情假意感到厭惡。加上子女回港探望，采琳決定趁機讓仲堯幫忙做些事情。仲堯擔心她可能會揭穿自己的假面具，於是請禾平（朱敏瀚）出面觀说。最終，采琳決定留在香港並重返幕前，努力找回自己的價值。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第5集劇情(1月3日)

丁仲堯（蕭正楠）雖然反對林采琳（吳若希）留在香港復出，但又擔心過於強烈的阻止會引起她的懷疑，因此只能向禾平（朱敏瀚）求助。采琳認為復刻廣告是她重返幕前的好機會，於是請求邱太再次給她演出的機會。然而，邱太希望她能吸取教訓，當面拒絕了她。失落之際，采琳得到了禾平的鼓勵，決定先行宣佈復出，並加入仲堯的工作室。她的決心讓邱太開始重新考慮。

沈洛澄（賴慰玲）為了搶下廣告，不惜透過公關高積及（鄧智堅）打通丁仲堯（蕭正楠）背後的金主，成功加入仲堯的工作室。仲堯在兩位女性之間感到無比困惑，而邱太則意外地將廣告女主角的選擇權交給禾平（朱敏瀚）掌控……

奔跑吧！勇敢的女人們TVB演員陣容

蕭正楠 飾 丁仲堯(蕭正楠)

多才多藝的藝人及工作室負責人丁仲堯，林采琳的老公，但與舊愛沈洛澄舊情復燃

吳若希 飾 林采琳(吳若希)

以前是明星，結婚後是家庭主婦，後來復出來找回自己價值

朱敏瀚 飾 禾平(朱敏瀚)

仲堯的經理人

賴慰玲 飾 沈洛澄(賴慰玲)

丁仲堯的舊愛，當紅女星

鄧智堅 飾 高積及(鄧智堅)