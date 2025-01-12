「港姐冠軍」談10億男友生意盈虧狀況　拍拖8年有機會拉埋天窗？

現年37歲的港姐冠軍陳庭欣（Toby），與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年，最近她被指搬入九肚山洋房，不時大曬豪宅和Hermès手袋，行頭十足。Toby日前出席活動接受《香港01》 訪問，被問及是否有計劃與10億男友結婚，她說：「結婚同唔結婚都係儀式嘅嘢，今年拍拖第八年。」講到是否有七年之癢，她坦言：「冇喎！而家唔興講呢啲嘢。」她透露初一會去男方家拜年。至於會否有屋企人催婚，她笑言：「唔會㗎啦，而家唔興。」

陳庭欣日前出席活動接受《香港01》 訪問被問是否有計劃與10億男友結婚。（葉志明攝）

陳庭欣（Toby）與有米男友Benny十足糖黐豆！（IG/@toby_yanyan）

陳庭欣放下身段為10億男友打理生意？

提到是否為了男友的生意放下身段去工展會幫忙打理，她表示：「嗰度嘅舖位好繁忙，好多街坊鍾意搵我影相傾偈，順便都可以拉票叫佢哋投票（萬千獎項），我每一年落去都係一個小習慣，所以唔係話放下身段我係好enjoy同一啲fans近距離見面。」

陳庭欣為10億男友生意刻意去工展會幫忙打理!（IG圖片）

罕談10億男友生意盈虧狀況

講到男方的生意情況，她直言：「今年普遍嚟講，其實邊個行業都難做，所以好感謝咁多嘅客戶同埋fans都支持我哋。」至於工展會擺攤的盈虧狀況，她表示：「工展會好難講，其實主要都係氣氛。同埋今年我有一個朋友參加咗工展會小姐攞咗冠軍，我主要都係幫佢拉票，希望呢位朋友可以參加香港小姐。」

陳庭欣曾以老闆娘身份出席彩豐行活動，廣邀圈中好友。（IG@toby_yanyan）

陳庭欣貴氣十足。（葉志明攝）

（左）2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明，以及「最上鏡小姐」李雪瑩。（VCG）