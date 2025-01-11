容祖兒鼓勵挑戰貓山王榴槤　蔡卓妍食完即嘔：真係超難食！

由容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼的《因為是朋友呀2》來到第二站星加坡。三人到達星加坡便立即接到任務，以抽籤方式決定這一站的旅費，帶大家品嚐新加坡的美食及景點，節目組更指定阿Sa擔任這一站的財務總監。被委任為「財爺」，阿Sa立即嘆了口氣，原來因為由小學三、四年級開始，她的數學從來都未合格過，難怪她說：「揀一個數學最差嘅人做財務總監。」

由容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼的《因為是朋友呀2》來到第二站星加坡。

抽籤後，祖兒得到$9.9、阿Sa$19.9、阿嬌則抽到「銘謝惠顧」，即是沒錢，由於祖兒跟阿Sa起來只得29.8，於是三懇求節目組讓阿嬌再抽一次，最後抽到2000元，兌換當地貨幣後共有$463.8坡紙。獲得旅遊基金後，三人隨即跟着指示出發，氣球飛鏢畫、食榴槤、老巴剎熟食市場、坐Sidecar及坐遊輪。

鍾欣潼。

食榴槤一站，三人首先學習如何開榴槤，雖然有點雞手鴨腳，但最後都成功劈開。經過一番努力，三人終於可以舒適地坐下來嘆榴槤放題，榴槤檔主端上不同品種的榴槤，分別有貓山王、黑珍珠、金鳳、S17、紅蝦、一聽到其中一款叫「金鳳」，祖兒立即問道：「金鳳係邊個金鳳呀？我媽咪都叫金鳳喎，我要食金鳳！」阿Sa笑說：「你食你媽咪呀。」又問道初學者應該先食哪一款，檔主表示「金鳳」，原來阿Sa是不食榴槤，「以前細個有啲嘢我係唔食，但大個後又覺得冇嘢。唔知而家接唔接受到榴鏈，但可以試吓。」

容祖兒鼓勵挑戰貓山王榴槤。

不過在祖兒的「鼓勵」下，她沒有選金鳳，直接食貓山王。阿Sa一口咬下去後，立即面容扭曲兼有作嘔反應，隨即拿了小桶吐出，苦笑道：「真係唔得，嗰個味道真係超難食，原來我都係唔得。」祖兒見狀，竟再叫她食另一款「金鳳」，阿Sa面有難色，「再挑戰呀？」但最後都豁出去，咬了一小口後，又再次現出生無可戀的表情，然後立即飲茶求解味，祖兒跟阿嬌立即大笑。