曹永廉專訪丨報細4歲闖樂壇　每月$3,600簽TVB曾憂無錢養家萌輕生

曹永廉（阿廉）向來有「冰封俠」外號，初入行做歌手就是憑童顏，隱藏真實年齡長達15年。現踏入60歲花甲之年，曹永廉外表依然沒老態，最近與幾位兄弟合組男團「Hey Brother」，自言「幾十歲冇嘢可以輸」。走過人生半路，曹永廉經歷過家道中落捱窮住木屋區日子，在TVB事業起起落落也不容易過，今次訪問阿廉坦承最難承受還是兒子剛出世時，因擔心養不起頭家而患上情緒病，一度萌輕生念頭，確實是男人最痛。

場地提供：Glasshouse Greenery

曹永廉今年60歲，但樣貌同打扮真係一啲都唔似。（影片截圖）

曹永廉在「Hey Brother」中年紀最大，跟李思捷、麥長青、黃智賢及唐文龍加埋278歲。（資料圖片）。

木屋區長大半夜誤踩屎坑

曹永廉在四兄弟中排第三，15歲那年因父親經營的製衣生意走下坡，一家六口由4房一廳大屋搬到九龍塘模範村木屋區。逼在100呎小窩，莫說冷氣，連買一把風扇也得儲兩個月錢。「住木屋有個特點，就係天氣熱真係好熱，天氣凍就真係好凍！同埋落雨，我瞓喺張床上面係黐滿晒膠袋，因為啲水會滴落嚟要墊住啲膠袋。」他更試過半夜三更外出去廁所誤踩屎坑，「好似茅廁嗰啲，即係一塊木板啲烏蠅多到不得了，有個木板墊高咗（裡面）有個洞，就喺嗰度啲嘢（糞便）放落去㗎啦。我試過夜晚瞓到朦朦朧朧，成隻腳踩咗落去！」

旁人眼中是從天堂跌落地獄，曹永廉卻視為一種磨練，「呢啲經歷真係要自己親身領會過先知道，到大個咗係容易捱到苦。以前家庭環境唔係咁好，身邊啲人又係咁樣捱嘅，我又真係唔覺得有咩特別辛苦，或者畀人覺得特別慘呀。」

曹永廉曾經喺木屋區居住。（受訪者提供）

未讀完書已經要打幾份工。（受訪者提供）

曹永廉話住木屋落雨會漏水，所以天花黐滿晒膠袋。（影片截圖）

報細4歲加入樂壇

為幫補家計，曹永廉中五未畢業已開始做暑期工，幾乎試勻各行各業，臨時演員、裝修工人、快餐店職員、清潔工、超市副經理、女性胸圍銷售員等等，可以賺錢都去做。雖然讀書不叻，但曹永廉自小有個紅館夢，經常去卡拉OK唱歌，最後成功在歌唱比賽奪冠，順利簽唱片公司。不過，當年出道歌手大多數好年輕，曹永廉無奈地要講一個大話：「我年紀比較大，但個樣比較後生少少，我當時25歲，但都呃到人，（唱片公司）叫『你講21歲得㗎啦』，呃咗四年就開始入行。」

直至40歲，曹永廉才在一個訪問中自揭真相，「以前唔會睇你身份證㗎嘛，報嗰時問你幾多歲？我咪話自己21歲囉，其實我係唔會呃人嘅，我身邊啲人個個都知我幾多歲，我覺得我唔係好想講大話，記得喺我40歲嗰年先公布我真實嘅年齡，但又舒服咗喎。」90年代是樂壇的輝煌時期，曹永廉等足兩年才有機會出唱片，可惜只有口碑，但銷情麻麻，「出咗幾隻之後，公司都頂唔住啦，頂唔住我呀，要解約從此就（事業）上上落落啦。」他苦笑謂。

曹永廉個樣生得細，初出道就報細4歲。（影片截圖）

曹永廉同鄭嘉穎好老友，自言以前食飯邊個有錢邊個畀。（影片截圖）

曹永廉話佢係一個無秘密嘅人，朋友就分擔咗佢好多唔開心嘅嘢。（微博圖片）

$3,600底薪入TVB感屈辱

曹永廉是一個真性情的人，失掉歌手合約，大哭一場；加入TVB，也大哭一場。沒有了歌星光環，曹永廉拍過VCD及客串電影，但幾組戲收入始終不穩定。1999年，他把心一橫經一位經理人搭路加入TVB，但聽到月薪即在電話中爆喊，「佢話『$3,600一個月啫』，我嗰陣時真係覺得好慘、好屈辱啊，嗰陣時做開嘢可能唱一場show都有2、3千蚊，我喺電話嗰陣時喊囉，但都冇辦法，我覺得呢個價錢，當然啦我嗰陣時唔係好識諗，點解會畀一個咁嘅價錢，臨時演員嘅價錢嚟，但你亦都要明白大家係互相幫嘅啫，佢又未同你合作過，我而家識諗，咁但係都要㗎啦。」

30餘歲仍欠落十多萬卡數，直至演出《妙手仁心II》向眾仁一角，讓曹永廉嶄露頭角，他亦多次感激邵美琪，願意與自己用情侶檔姿態登台，助他在短短一年還清卡數，決心將4張卡剪剩1張卡。

曹永廉一直都好感激邵美琪願一齊登台，令佢可以喺短期內還清卡數。（電視截圖）

《妙手仁心II》成為曹永廉演藝事業個轉捩點。（電視截圖）

照顧家庭壓力大想過尋死

訪問中，曹永廉多次提到「高高低低」，過了一關還有另一關。2007年，他與姜大衛和李琳琳的長女姜依蘭結婚，二人是奉子成婚，有指當年他迎娶太太時沒有給予分毫禮金，原來當年亦是他人生低谷，一度萌生輕生念頭。

「男人點都要諗住將來頭家，嗰陣時（太太）又有咗，記得人工係1萬鬆啲，老婆同我講有咗喎，年紀大家都大，冇可能有咗又唔要，咁就結婚啦錢啦，養嘅前景啦，唔係淨係錢，因為你生個仔仲要諗住點養。」壓力如山大，腦海一瞬間閃過「死」，「當然有個小朋友係開心，但自己困埋就好煩，瞓唔到覺，跟住下個月我又係賺呢份人工我唔夠㗎喎，奶粉各方面都要畀錢。我就喺度煩，有段時間係諗過好想揸架車大嗌，撞埋山呀好想，撞埋山咩都唔使煩。」

很多事情只是一念之差，曹永廉很快便醒覺情緒出現問題，求醫但卻難以負擔900元一次的高昂診金，最後還是靠向朋友傾訴，加上兒子出世後事業漸見起色，拍多了廣告，逐漸走出陰霾。

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曹永廉知道太太有咗，既開心又擔心。（受訪者提供）

曹永廉透露當時喺TVB人工只有萬幾蚊頭，對前景有好多憂慮。（受訪者提供）

曹永廉一直為錢煩惱。（受訪者提供）

好彩小朋友出世後，事業愈來愈順，連接廣告及登台演出。（IG圖片）