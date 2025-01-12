前無綫一姐生圖令人驚艷惹醫美疑雲　傳獲富豪擲百萬做一事討歡心

現年51歲的蔡少芬1991年奪得港姐季軍簽約無綫入行，當選時她只得17歲，之後她在酒店舉行百萬生日會慶祝18歲，有傳是由城中超級富豪埋單。蔡少芬入行後即備受力捧，曾是無綫千禧年代四大花旦之一，過往飾演過不少經典角色，她在1998年憑《天地豪情》奪得視后，至今依然保持最年輕的視后之紀錄。2010年蔡少芬轉往內地發展，2011年憑《後宮甄嬛傳》中「皇后」一角再次創下事業高峰。2016年蔡少芬回巢拍攝《老表，畢業喇！》，近年與老公張晉一起參加過不少內地綜藝節目，主力發展大陸市場，在內地一樣受歡迎。最近蔡少芬重返娘家拍攝新劇《風華背後》，令劇迷十分期待。

蔡少芬演技備受公認。(電視截圖)

蔡少芬路人視覺。(小紅書)

蔡少芬與張晉拍拖欣賞劉德華演唱會。(小紅書)

昨日有網民於社交網分享了於北京偶遇蔡少芬的短片，寫道：「美女芬2025.01.11 #蔡少芬」，強調是新鮮的蔡少芬，估計她是到當地出席活動。片中可見蔡少芬穿上皮褸配迷你裙，身材Fit爆，露出一雙修長白滑美腿，性感迷人，且相當有型，散發出一種女明星的風範，氣場強大，她臉上的肌膚看來相當緊緻，幾乎看不到歲月痕跡，路人視覺的生圖都十分漂亮。不少網民都留言大讚她說：「那可是蔡少芬啊！！！一辈子美！」、「娘娘回春了！！好美」、「平時不化妝，這一打扮起來不得了」、「好年輕啊」、甚至有網民質疑：「剛做完醫美，狀態好好」。

蔡少芬生圖。(小紅書)

蔡少芬生圖。(小紅書)

蔡少芬生圖。(小紅書)

蔡少芬生圖。(小紅書)

蔡少芬生圖。(小紅書)