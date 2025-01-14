70歲金牌綠葉揚威國際　到柬埔寨傾國家事務獲反恐部親自接待

70歲的李國麟近年成為著名的愛國綠葉，而且他更非常懂得經營社交平台，不停發掘新鮮有趣的題材拍片，獲得網民支持，人氣急升。最近他竟現身柬埔寨電視台，更登上當地新聞，據當地傳媒指，今次李國麟到柬埔寨是配合柬埔寨與中華人民共和國的合作，共同探討柬埔寨資訊廣播領域的投資機會。

李國麟登上柬埔寨電視台。（片段截圖）

李國麟登上柬埔寨電視台。（片段截圖）

李國麟更上埋當地新聞。（柬埔寨國家電視台網站）

與李國麟會面的人是柬埔寨資訊部國務秘書 Sok Prasidh，《香港01》向李國麟查詢，原來這位Sok Prasidh更是柬埔寨反恐部一員，兩人早在五年前認識，他說：「上次我喺柬埔寨做一個拳賽嘅頒獎嘉賓，佢知道我嚟咗，佢仲鬧我做咩嚟到柬埔寨唔搵佢，我話行程好趕唔好啦，佢話你係咪都要上嚟，去我寫字樓辦公室度坐下咁，跟住去到，有電視台嘅人哋拍嘢，我估唔到佢掟埋上去新聞出。」

與李國麟會面的人是柬埔寨資訊部國務秘書 Sok Prasidh。（片段截圖）

與李國麟會面的人是柬埔寨資訊部國務秘書 Sok Prasidh。（片段截圖）

與李國麟會面的人是柬埔寨資訊部國務秘書 Sok Prasidh。（片段截圖）

近年東南亞國家有很多詐騙新聞傳出，李國麟會否擔心安全？他卻非常淡定：「我覺得每個地方都會有黑暗嘅一面，睇你喺邊度出現，咁你喺啲雜嘅區，你緊係危險，無論全世界都係，你就算最先進嘅國家都會有雜嘅地方，咁你如果唔係當地人嘅，或者你係遊客嘅，你就唔好去嗰啲你唔熟悉嘅地方。我所見所聞就冇嘢，啲人都係正常生活嘅，全部都係咁。」

李國麟唔擔心柬埔寨安全問題。（資料圖片）

而在香港生活多時，女兒在英國讀書，李國麟亦有拿這兩個地方作例子，他說：「我去過英國，我去過歐洲好多地方，佢咪一樣有雜嘅地方、扒手，有啲地方搶嘢、偷嘢，又有道友、醉酒佬。我覺得你自己，即係每一個人都要知道自己應該去咩地方安全。如果你係遊客，你緊係去遊客區啦係咪？即係等於香港治安咁好，有陣時都會有打劫啊，會有啲非法活動，邊度都係啦。」

李國麟女兒李沅薐曾在英國讀書。（影片截圖）

他亦有為柬埔寨抱不平，雖然以前傳出過詐騙新聞，但經當地政府大力掃蕩後，李國麟覺得安全度已經提高了不少。「我今次喺柬埔寨都去咗福建總商會同會長傾偈，都問過佢話『冇啦』，而家係極少。當然你喺啲好邊、好僻嘅地方就緊係永遠都咁，你一般人唔會去嗰啲地方嘛，係咪？其實好簡單嘅啫，你喺你唔熟悉嘅地方，你就要事事小心，你嘅財物、自身安全，啱唔啱啊？」李國麟道。