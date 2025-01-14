人氣花旦現身深圳生圖一特徵惹爭論　情路坎坷親揭戀愛失敗致命傷

現年43歲的無綫視后唐詩詠2022年年底約滿離巢，與無綫結束近20年的賓主關係，無約一身輕的她放慢腳步工作，生活愜意。唐詩詠也有於IG分享生活日常點滴，更新近況，還進駐了小紅書，吸納更多粉絲開拓內地市場。她最近又與朋友合資在銅鑼灣開設日式吐司專門店，一嚐做老闆娘的滋味。麵包店開張至今日日排長龍，人氣極旺！身為老闆娘的唐詩詠亦經常落舖打點生意，親力親為，相當勤力。她早前就去了西藏旅遊放假充電。

唐詩詠開設的日式吐司專門店非常受歡迎。（IG：@natalietong53）

西藏發生地震後，唐詩詠亦有發文報平安。（IG：@natalietong53）

唐詩詠素顏都好靚女。(小紅書)

昨日有網民於社交網分享了於深圳偶遇唐詩詠的照片，以「剛剛，偶遇了唐詩詠」為標題，留言寫道：「今晚和朋友在萬象天地吃飯，走在里巷，匆匆一過一個女孩子的側臉，我和我朋友說，那個女孩子好漂亮哦 跟著她走了幾步🥰哇，是唐詩詠啊 真人又瘦又漂亮，有氣質 鼓起勇氣上前問：我地好中意你噶！可唔可以同你合影啊？她笑著點點頭！」從相中可見，唐詩詠一身全黑打扮，化了淡妝，相當靚女也很顯年輕，狀態媲美她身旁20多歲的粉絲。而唐詩詠的身高更惹來一些網民的爭論，因為相中的她看來挺高的，有網民卻指她真人並不高。

唐詩詠於深圳被偶遇。(小紅書)

唐詩詠樣靚人品好，被封為「完美女友」，可是她入行後有過三段情均未能開花結果，情路坎坷的她至今仍未遇到她的真命天子。她曾在訪問中親揭自己在感情上的致命傷表示：「當然有好多原因，對方的原因我唔會講，我自己過去都是因為太注重工作，乜都工作行先，當然都會照顧另一半，但其實我一直唔識溝通，除咗最長嗰段感情，對方一觸碰我的底線，我就會走！過去拍拖，我最弱就係溝通，我唔識將自己唔開心同另一半分享，我以為唔講出嚟就冇嘢，最後對方會覺得『點解你唔開心唔同我講？』」

唐詩詠樣靚身材正。(ig圖片)