港鐵金髮男職員酷似Tyson Yoshi？ 網民唔敢亂捧：怕變下個豬肉威
撰文：金秀玲
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近日港鐵職員查飛行為令網民爭議，有網民指部份查飛職員未搞清楚狀況，已一口咬定乘客逃票，即使網民堅稱是閘機失靈、八達通失效等問題，也一律被無理要求罰款，有事主選擇報警，有人亦報至《東張西望》，昨晚（13日）播出一集，內容正圍繞這個話題。
另一方面，都有一位港鐵職員引起網民熱討，被稱是「港鐵Tyson Yoshi」。近日網上流傳一張港鐵職員在閘機工作的照片，金髮職員戴住口罩，濃眉大眼加上滿臂紋身，被指神似Tyson Yoshi。發帖網民說：「哇！港鐵職員咁型得唔得㗎！！！好似Tyson ~」
網民推測這位是工程部員工，有人著眼於他手上的紋身，但更多人認為已經2025年，紋身根本沒有問題，亦不會影響工作表現，況且他主要是做後勤工作，很多工程、維修人員都有紋身。
不過有網民就表示，疫情期間被「口罩靚仔」、「口罩靚女」騙得多，未除口罩都不敢貿貿然讚人外表，很多人更重提2022年紅極一時的荃灣肉類分割員「豬肉威」，當時這位師奶殺手一除罩，樣貌令人失望，所以今次有不少人提醒：「除咗口罩應該係豬肉威咁樣🤣」、「一不小心推多個豬肉威出黎亂X俾心心🫶🏻」、「上一份工賣豬肉？」