模特兒劉海琦發文疑被禁聲　月初Tag《城寨》男星：藝人即係偽人

現年29歲的網紅劉海琦（Heidi）因入行時被指貌似Janice Man（JM）而被稱「翻版JM」，昨日（14日）她突然在社交平台發文，疑似被威脅，更被指會好大鑊：「儘管順應要求電話交談，收到嘅係：『你唔好錄音！錄音你會好大穫（鑊）！』前晚出完story再收到個未知來電電話，唔考究是誰了。」

劉海琦文中並沒有提及這通電話到底是誰打給她，只是令人聯想她被一個人威脅「唔好錄音」，立即引起網民熱議她到底發生什麼事。

現年29歲的模特兒劉海琦（Heidi）因入行時被指貌似Janice Man（JM）而被稱「翻版JM」。(ig@heidilau0905)

劉海琦突然在社交平台發文，疑似被威脅。(ig@heidilau0905)

劉海琦發文：「好吧，事情過咗兩星期，我唔想再浪漫（費）時間落唔錫我嘅人身上。多謝記者朋友關心我應該唔會再回應。只能講，呢個人認識嘅，會合作嘅，好自為知。」

事隔多日後，劉海琦在社交平台發文疑似被威脅。(ig@heidilau0905)

除此之外，有好奇的網民翻查她社交平台，發現她在1月1日時曾發文Tag《九龍城寨之圍城》大隻男星張文傑，並表示：「藝人即係偽人」。

劉海琦不時會在社交平台發福利照。(ig@heidilau0905)

劉海琦當日發文表示新年應該開心派福利，但就在2024年最後一日被人「衝擊」，她文中未有指出被誰人衝擊，但就指：「明白公眾人物嘅私生活係需要低調／保密，但發生呢件事到呢刻我都仲未接受到，好糾結應唔應該講出嚟俾世人警惕。」直至文末她都未有講出事件的來龍去脈，但卻tag了張文傑並寫上「祝你前程錦繡」。

tag了張文傑並寫上「祝你前程錦繡」。(ig@heidilau0905)

劉海琦當日發文表示新年應該開心派福利，但就在2024年最後一日被人「衝擊」。(ig@heidilau0905)

直至文末都未有講出事件的來龍去脈。(ig@heidilau0905)

網民繼續做偵探去翻出事件的原因，再發現劉海琦上星期再Tag張文傑表示「多謝」，更指張文傑令她馬甲線都回來，隨後她再特意發文：「係我個story講得唔清楚。我係心情唔好，冇胃口，所以瘦咗。」卻沒有提以及與張文傑有何關係。

之後劉海琦亦有發文表示「多謝張文傑」，令她馬甲線都回來。(ig@heidilau0905)

張文傑（左一）去年憑《九龍城寨》中飾演「四仔」而爆紅。(ig@germancheung)

劉海琦的發文令不少網民開始「腦補」整件事的前因後果，而網民的反應兩極。

劉海琦的發文亦令不少網民開始「腦補」整件事到底是怎樣。(ig@heidilau0905)

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