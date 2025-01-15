馬清鏗老婆唔知有小三　「五索」稱：暫時消失　唔想牽涉到其他人

「五索」（原名鍾睿心）昨日（14日）被爆出是大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗的小三，「五索」Rachel今日（15日）再孖住裕美拍片，片中已經不見她的搞笑造型及騎呢，而是面露擔心。現年34歲的「五索」最近成功出位做網紅，她早前接受《香港01》訪問時更不介意承認自己是小三，更揚言「小三比正宮更有錢」。

Rachel揚言唔介意做小三：「因為小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要。」（讀者提供）

五索買回自己封面的雜誌 裕美指一早知情

今次片中是裕美與五索去便利店買回她封面的雜誌，她一面無奈走入便利店說：「得3本，我依家好擔心。」裕美隨後表示自己其實一早已經知道她的事，並且在拍片時有跟她說：「我都叫佢做返最真實嘅自己，自己舒服最重要。」更叫五索不要太介意外界怎樣看，自己會為她加油。

片中是裕美與五索去便利店買回她封面的雜誌。(ig@wadahiromi)

裕美更叫五索不要太介意外界怎樣看，自己會為她加油。(ig@wadahiromi)

五索指馬清鏗老婆唔知有小三

五索收起平時搞笑本色，一臉正經表示：「因為呢件事我最驚唔係自己嘅名聲受損，係因為牽涉到別人的家事，咁所以我係會暫時消失喺social media一段時間。因為佢嘅屋企元配並唔知道呢件事，咁我唔想牽涉到其他人嘅事。」五索這段片發布後，有網民提出一個問題：「其實唔係好明，如果真係驚出事點解要咁高調玩IG做網紅？」裕美亦有回應：「主要冇諗過咁快紅」。

五索收起平時搞笑本色，一臉正經地說自己會暫時消失在social media一段時間。(ig@wadahiromi)

五索更話馬清鏗屋企老婆並唔知道呢件事。(ig@wadahiromi)

不少網民留言支持五索

雖然五索身為「小三」，少不免被網民大罵，但今次就有不少網民都留言表示支持她：「唞一陣就好啦，好多人掛住你㗎」、「五索 堅強d! 你冇錯。批評嘅人 又唔關佢地事 唔使理」、「其實最緊要拆得掂件事，冇嘢拆唔掂。加油」。

雖然五索身為「小三」，少不免被網民大罵，但今次就有不少網民都留言表示支持她。(ig@wadahiromi)

有網民唔係好明五索點解要高調做網紅。(ig@wadahiromi)