名導演翻唱《破．地獄》主題曲傾情演繹獲激讚　林家謙：超越原唱

名導演黃百鳴日前在他的YouTube個人頻道拍片分享他對於電影《破．地獄》的觀後感，大讚電影拍得出色，恭喜集編劇導演於一身的陳茂賢導演獲亞太影展頒予最佳導演獎項，又指電影最耀眼之處是找來兩大喜劇天王許冠文、黃子華攜手主演，但並沒有把劇本變成喜劇，所有演員都跟足劇本傾情演出。黃百鳴點名讚衛詩雅，稱衛詩雅獲亞太影展頒予最佳女主角獎項是實至名歸。

黃百鳴講《破‧地獄》。(youtube截圖)

黃百鳴恭喜導演陳茂賢獲獎。(youtube截圖)

黃百鳴點名讚衛詩雅。(youtube截圖)

黃百鳴表示他看該電影也看哭了，大讚電影主題曲《普渡眾生》的歌詞與旋律能抒緩觀眾波動的情緒，他今次就學唱由林家謙包辦作曲填詞主唱的《普渡眾生》。片中影住黃百鳴在唱該電影主題曲，同時加插了戲中的一些剪輯片段，相當有feel。最後黃百鳴表示：「電影成就歌曲，歌曲唱紅電影，相輔相成，互相輝影，就好似《普渡眾生》呢首歌同電影《破．地獄》一樣，係一對絕配，結果電影賣座，歌曲又受歡迎。林家謙呢首歌寫得好好，好有電影氛圍，而且歌詞亦都非常配合電影既主題。」

黃百鳴翻唱《普渡眾生》。(youtube截圖)

黃百鳴今次翻唱獲大批網民留言讚他唱得好：「聽完真正被超渡」、「百鳴哥 ...super越咗原唱..好聽有味道」。而林家謙亦有分享黃百鳴這條片並留言寫道：「普渡眾生 the first live 超越 (渡) 原唱系列」。

林家謙分享及留言。

黃百鳴翻唱《普渡眾生》。(youtube截圖)

黃百鳴翻唱《普渡眾生》。(youtube截圖)