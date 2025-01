視后老公搵人油牆要5位數嫌貴親自動手　曾被指軟飯王獲愛妻護航

現年45歲的靚媽胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後,先後為對方誕下3名仔仔,分別是大仔李奕霆 (Brendan)、二仔李奕霖 (Ryan) 以及細仔李奕宏 (Liam),四年抱三為李家開枝散葉,一家五口生活幸福愉快。杏兒平日除了忙於工作,亦要照顧老公及仔仔,事業家庭兩兼顧,可說是superwoman。她閒時亦會在社交網分享生活點滴,同大家更新近況。最近於北京開工的胡杏兒要專注工作,湊仔的重任便交由老公李承德負責。

胡杏兒一家五口。(ig圖片)

胡杏兒與老公好恩愛。(ig圖片)

胡杏兒與老公好恩愛。(ig圖片)

胡杏兒老公李承德日前在IG story出post,並留言寫道:「Me:"Sorry painting these few walls is HOW MUCH?Handyman "it's $$XXXXX" Me:"Wow ok no worries, I'll do it myself"」透露自己詢問油漆師傅油牆的價錢,並得悉對方索價五位數字而感到震驚,結果他決定由自己親手處理,看來是認為價錢太貴了,寧願自己動手辛苦一些,盡顯慳家一面。從李承德貼出的照片可見他穿上白色長外套及戴上白色Cap帽,拎住油掃在油牆,地上鋪滿報紙以防弄糟地板。

胡杏兒老公李承德親自動手油牆。(ig圖片)

李承德曾被網民指他是「世紀軟飯王」,要靠老婆胡杏兒努力工作養家。對此,李乘德就回應指自己多年努力工作,擁數間公司,有數十員工,生意不錯,所以有時間跟小孩相處,又指家人與小孩最重要,更邀請網友到他旗下的酒吧作客。而胡杏兒當時亦立即護夫,鮮有留言反駁網民批評,指老公多年來努力工作,事業有成現在大可停下來,不愁生活,但他沒有。胡杏兒為李承德解釋,表示老公主力陪小孩是因為她一直在內地工作,又感激老公一直支持她,作為她的強大後盾,讓她可以放心追夢,大讚李承德是101分好老公。

胡杏兒婚後為丈夫李承德(Philip)誕下三名仔仔 (ig@myoliemyolie)

杏兒與老公高清鏡頭下的真實狀態。(李承德IG)