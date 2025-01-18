五索鍾睿心鋪路要出位　自認「丟架少奶」不甘為老公及其家族而活

現年34歲的「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與現年66歲的馬清偉弟弟兼大生銀行主席馬清鏗約會，並在餐廳內激情熱吻，更揭發二人已發展婚外情9年。Rachel高調宣示主權，坦白承認早知男方有太太，自己不介意做小三。

「五索」鍾睿心與馬清鏗已拍拖9年。

不少人都覺得五索公開自己身份是有鋪排，皆因在小三身份曝光前，五索跟林作和裕美不停拍片，令自己成為網紅。去年12月中，她自拍的其中一段影片，已直認自己是「丟架少奶」，而且不甘於做為一個老公、或一個家族而活，揚言要「活出自己」！

五索自認係失禮少奶。（IG@5kidsokma）

都知自己好丟架。（IG@5kidsokma）

「五索」Rachel全片分享如下：

「好多人好奇，既然五索你咁有錢，點解要拍咁多咁無聊嘅片去娛樂大眾呢？我真正嘅身份係天堂跌落嚟嘅天使！我落嚟凡間只有一個目的，就係....教育天下間所有嘅女人，無論你咩身份都好，你必須要做自己，唔好因為你係少奶啦，然後你就要低調做人，唔可以講想講嘅說話。

我呢種少奶係非常之丟架，亦都失禮嘅。因為正常人冇人會拋頭露面去拍片啦！亦都冇人會做啲咁爆嘅事情啦。呢個亞洲嘅父權社會呢，女人係要做到大方得體，為咗嘅就係唔好去丟佢老公嘅架，係咪過得真正嘅開心呢，唔係啊，你唔需要令自己過得真正開心，你嘅人生呢就係為咗呢一個老公，或者呢個家族而活，而我係非常之反對。

所以我係好想用以身作則呢個例子呢，演繹一個失禮嘅少奶，去令到所有香港嘅女人，唔好因為婚姻，或者男人而活，我哋要活出自己，堅守自己嘅性格，我真正嘅性格係同林志玲冇分別，大方得體，連放個......。」

親解點解明知丟架都要咁做。（IG@5kidsokma）

唔想低調做人。（IG@5kidsokma）

唔想為老公。（IG@5kidsokma）

或一個家族而活。（IG@5kidsokma）

五索行為出位，但都有支持者。（IG@5kidsokma）

五索成日有裕美陪伴出入。（IG@5kidsokma）

有架法拉利，但就話唔識揸。（IG@5kidsokma）

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