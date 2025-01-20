萬千星輝2024｜羅子溢遺憾失視帝　曾陷打女人風波婚後楊茜堯力撐

《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男主角」由張振朗奪得，賽前在網上有極大量網民支持的羅子溢最終全場食白果，連其他地區的視帝也未能有份。從2005年由電影入行，到2008年加入無綫（TVB），羅子溢中間離開過幾年時間，2019年正式回巢，看來視帝還要再等等。

《婚後事》兩大主角都食白果。（陳順禎攝）

羅子溢中七畢業後，曾報讀救生員課程並在會所泳池擔任救生員，雖然這段經歷為他維持生計，但他始終將演藝事業視為長期目標。2004年，他被電影公司發掘，選擇進入演藝界，並於2008年簽約無綫電視，開始了他的影視雙線發展。羅子溢的成名之作是2008年參演的《盛裝舞步愛作戰》，當然最出名一定是《On Call 36小時》，受到了觀眾的廣泛喜愛和認可，他所飾演的角色「洋蔥」深入人心，為他贏得了多個獎項提名及獎項，包括2012年的MY AOD我的最愛頒獎典禮的最愛電視男配角獎，亦因此劇認識了現時的老婆楊茜堯。

羅子溢在《盛裝舞步愛作戰》所飾演的角色「洋蔥」深入人心。（劇照）

羅子溢與楊茜堯的戀情外界一直不看好，甚至覺得男方是貪圖女方的名聲，但羅子溢覺得對方為自己付出很多，由拍拖到結婚初時都不被看好，但楊茜堯不受外間影響，繼續相信他，他非常感動，他曾接受《香港01》訪問時說：「我好多謝太太，佢喺我最平平淡淡，唔上唔落嗰陣，佢都選擇同相信我，譬如嗰陣時有啲唔好嘅聲音，『你同佢一齊都係為咗增加自己知名度啫』，坦白講，嗰陣時的確大家位置有高有低，佢知名度比我高，會有好多呢啲聲音出現，或者話我利用佢，但佢依然相信我，同我結婚生小朋友，之後減產，如果唔係同我結婚，佢成就會更加大，更多出色作品，所以我好多謝佢。」

羅子溢與楊茜堯的戀情外界一直不看好。（IG圖片）

楊茜堯同老公羅子溢好恩愛。(ig圖片)

在拍畢《潮流教主》後，羅子溢曾一度離開TVB，轉而到內地發展。他的低調與努力讓他在內地市場也獲得了一定的知名度。2019年，他選擇回歸TVB，並於2020年改名為羅子溢，重新出發，展現新的形象，拍了幾部不錯的作品，例如《木棘証人》、《陀槍師姐2021》和《星空下的仁醫》，一直都與視帝之名擦身而過，以為今次在《婚後事》中的細膩演技終於得到評審和觀眾們的認可後，終可一嘗視帝滋味，可惜臨門撻Q。

羅子溢在《婚後事》中的細膩演技終於得到評審和觀眾們的認可。（劇集截圖）

羅子溢在《婚後事》中的細膩演技終於得到評審和觀眾們的認可。（劇集截圖）

羅子溢出道以來並沒有太多負面新聞，不過有一單卻令人印象深刻，曾疑「暴力對待」前女友傅穎，女方當年爆出男方對感情不忠，兩人感情多年糾纏不清，直到發生疑似暴力事件轟動全城。女方暗指被男方暴力對待更曾展示傷勢，謙謙隨即開記者會承認因女方「check電話」而一時情緒激動發生碰撞，不慎弄瘀她。事件令男方形象大跌，同時讓他深陷花心男的負面漩渦之中。