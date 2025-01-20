瓊瑤劇集第一美男回想當年與葉童拍戲　形容是隔世情緣：特別想她

現年62歲的馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一美男，當年憑《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》系列等紅遍中港台；此外，馬景濤也演出過多套膾炙人口的經典劇集，當中包括1994年台劇《倚天屠龍記》，劇中他飾演張無忌、葉童飾演趙敏/ 殷素素、周海媚飾演周芷若，這個陣容至今仍令不少劇迷難忘。近年馬景濤長駐內地發展，除了做直播帶貨，又不時拍片與網民分享日常生活以及以往拍戲趣事。日前，馬景濤就談到當年與葉童合作《倚天屠龍記》的難忘回憶。

這個1994年台劇版《倚天屠龍記》陣容相當經典。（視覺中國）

馬景濤近日在直播期間，有網民留言叫他講一講跟葉童合作《倚天屠龍記》的感受，馬景濤第一句就直言：「天啊，你說到我心裡去了。其實她是我最想合作的女演員，我們只合作了一部《倚天屠龍記》，真的感覺那個是隔世的一個情緣，我特別想她。」

馬景濤在直播中分享當年與葉童拍攝《倚天屠龍記》的點滴。（《倚天屠龍記》劇集截圖）

經典。（《倚天屠龍記》劇集截圖）

馬景濤續言每次想起《倚天屠龍記》，葉童所有的音容，所有的那種劇中的感覺，還有生活裡面他們見面的那些點點滴滴，一下子就在他心海中不斷地翻騰，「她和我有很多心性相通的地方，她也玩音樂、彈結他，然後她待人特別誠懇，對每個人和對待所有她的工作，都是讓你感受到她那種對生命的熱愛。」

馬景濤說葉童是她最想合作的女演員。（小紅書截圖）

馬景濤直言與葉童合作感覺是一個隔世的情緣。（小紅書截圖）

馬景濤舉例在他們拍攝的期間，香港演員主要的母語是廣東話，但是葉童來拍攝的時候跟其他香港演員是不一樣的，「她堅持用普通話說，念對白，然後導演跟她說不用那麼費勁，你就是自己可以用廣東話說，因為配音嘛，但葉童回了一句，她說廣東話的嘴形和普通話的嘴形是不一樣的。然後到了現場拍戲，她從來不看劇本的，她已經把這天要拍攝的所有東西，過濾了一片，已經準備好來到現場。」

馬景濤直言特別想葉童。（小紅書截圖）

馬景濤指葉童和他有很多心性相通的地方。（小紅書截圖）

馬景濤稱因為葉童每天拍攝的時數是有限的，她就那麼多個小時給你拍，「你們可知道葉童當時有多紅嗎？我們當時每天拍攝的過程太開心了，在這個過程裡面我感覺到一個專業演員、一個了不起的演員、一個偉大的演員、一個這麼出色的演員，她帶給你那種工作合作的一個快樂。」

馬景濤透露葉童當時為對準口型，堅持用普通話講對白，而且從不用看劇本。（小紅書截圖）

馬景濤大讚葉童是出色的演員。（小紅書截圖）

馬景濤自言當時才剛冒起，《梅花三弄》在台灣剛火了，《倚天屠龍記》那時候還在拍攝，然後緊接《梅花三弄》播出，當時紅的程度是萬人空巷，接著到了香港、新加坡等整個海外華人地區，所以馬景濤直言《倚天屠龍記》給他的影響是特別特別大。而不少網民亦留言大讚劇集實在經典，馬景濤這次的拍攝分享，也勾起了大家的集體回憶。

馬景濤直言《倚天屠龍記》給他的影響是特別特別大。（小紅書截圖）