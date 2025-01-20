資深粵劇表演藝術家任顧問團成員　南鳳落力宣傳青少年傳承計劃

日前香港靈宵藝傳更舉行了藝傳啟動禮，除了對一眾會董與顧問進行委任外，也舉行他們較早前和香港電台聯合主辦的青少年粵劇傳承計劃：首屆青年粵劇傳播視頻比賽「吾乃XOL」頒獎禮，嘉許一眾年輕參加者。

《吾乃XOL》嘅網上短視頻比賽得獎小朋友。(公關提供)

謝曉瑩，南鳳。(公關提供)

藝術顧問團成員阮兆輝表示：「講到粵劇我哋需要好多人參與，梗係一代傳一代，我希望小朋友又好，中朋友又好，可以首先去嘗試粵劇，就當玩都可以玩一陣先，如果你玩到有興趣就繼續練，繼續加入，就算你唔做戲，去做研究粵劇都得㗎，而且學粵劇可以鍛鍊身體，唱嘅時候就練呼吸，仲有一樣嘢就係粵劇講《忠、孝、哲、義》，所以小朋友學完粵劇都應該係乖啲嘅。」創會主席高潤鴻說：「我哋靈宵藝傳都有一啲好新嘅粵劇推廣，好似我哋舉行咗一個叫做《吾乃XOL》嘅網上短視頻比賽，對象係一班高小或者初中嘅青少年，希望佢哋可以透過比賽接觸粵劇，喺保留傳統精粹嘅前提下，加入佢哋年青人嘅思維，TRAIL & ERROR，將戲曲重新包裝，喺網上平台推廣俾多啲唔同嘅人去認識香港粵劇，將戲曲推向社區，走向世界。」

吳仟峰，阮兆輝，謝曉瑩，李龍。(公關提供)

民政及青年事務局 副局長 梁宏正先生 BBS JP，藝術顧問團成員阮兆輝。(公關提供)

創會董事謝曉瑩說：「我係土生土長嘅香港人，我係粵劇演員，對於粵劇係別有情懷，我哋辦香港靈宵藝傳呢個慈善團體嘅初衷，就係希望可以為香港粵劇訂立一個新嘅標準，等大家可以知道香港粵劇係靈活多變，之後就會一直梯隊式咁傳授落去，我哋係守正之餘就係創新，會用新嘅方法就好似今次嘅《吾乃XOL》視頻比賽，參賽嘅學生喺學剪輯視頻之前就上咗五課，呢五課除咗有一課係視頻課，其餘全部都係藝術課，有《唱、唸、做、打》，劇本研定，音樂同伴奏等等，我哋喺學習期間訂立咗一啲科班式或者戲班式嘅規矩比佢哋，要佢哋上堂前講早晨，落堂嗰陣同我哋講辛苦晒，呢啲都係訓練佢哋嘅禮儀，原來小朋友喺督促底下係可以做到好好，上課都會更加認真，所以小朋友學粵劇好處真係有好多。」董事會成員兼傳承第一梯隊導師李龍則表示：「其實小朋友學粵劇基本上好多嘢都唔識，像最初階段嘅《唱、做、唸、打》都要去練，好似佢哋《唱》之餘可以睇埋譜，知多啲音樂同旋律就會更好，係《做》嗰方面，就會有導師幫佢哋排練，我哋亦會將演出同舞台嘅經驗慢慢灌輸俾佢哋。佢哋唱粵曲同學粵劇可以認識更多廣東話同中國文字，雖然喺唱詞入邊唔係句句引經據典，但有一啲會係成語，諺語或者歇後語，亦都可以知道更多歷史人物，對大家嘅中文根底會有更好嘅幫助。」

吳美英，謝曉瑩，王超群。(公關提供)

《香港靈宵藝傳》創會董事謝曉瑩，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬先生，《香港靈宵藝傳》創會主席高潤鴻。(公關提供)

《香港靈宵藝傳》一眾會董與顧問合照。(公關提供)

高潤鴻最後補充：「香港靈宵藝傳以《藝傳》命名，顧名思義 - 以《藝》術《傳》承為重中之重。作為香港非物質文化遺產的一個重要項目，港式粵劇可持續發展是一項極具意義且充滿挑戰的使命。靈宵藝傳很有信心在大灣區共融的情況下，保留、突顯香港粵劇的獨特個性，在各地文化共融中發光發亮。」

藝傳慈善之星李紫昕及得獎小朋友。(公關提供)