資深粵劇表演藝術家任顧問團成員 南鳳落力宣傳青少年傳承計劃
日前香港靈宵藝傳更舉行了藝傳啟動禮，除了對一眾會董與顧問進行委任外，也舉行他們較早前和香港電台聯合主辦的青少年粵劇傳承計劃：首屆青年粵劇傳播視頻比賽「吾乃XOL」頒獎禮，嘉許一眾年輕參加者。
藝術顧問團成員阮兆輝表示：「講到粵劇我哋需要好多人參與，梗係一代傳一代，我希望小朋友又好，中朋友又好，可以首先去嘗試粵劇，就當玩都可以玩一陣先，如果你玩到有興趣就繼續練，繼續加入，就算你唔做戲，去做研究粵劇都得㗎，而且學粵劇可以鍛鍊身體，唱嘅時候就練呼吸，仲有一樣嘢就係粵劇講《忠、孝、哲、義》，所以小朋友學完粵劇都應該係乖啲嘅。」創會主席高潤鴻說：「我哋靈宵藝傳都有一啲好新嘅粵劇推廣，好似我哋舉行咗一個叫做《吾乃XOL》嘅網上短視頻比賽，對象係一班高小或者初中嘅青少年，希望佢哋可以透過比賽接觸粵劇，喺保留傳統精粹嘅前提下，加入佢哋年青人嘅思維，TRAIL & ERROR，將戲曲重新包裝，喺網上平台推廣俾多啲唔同嘅人去認識香港粵劇，將戲曲推向社區，走向世界。」
創會董事謝曉瑩說：「我係土生土長嘅香港人，我係粵劇演員，對於粵劇係別有情懷，我哋辦香港靈宵藝傳呢個慈善團體嘅初衷，就係希望可以為香港粵劇訂立一個新嘅標準，等大家可以知道香港粵劇係靈活多變，之後就會一直梯隊式咁傳授落去，我哋係守正之餘就係創新，會用新嘅方法就好似今次嘅《吾乃XOL》視頻比賽，參賽嘅學生喺學剪輯視頻之前就上咗五課，呢五課除咗有一課係視頻課，其餘全部都係藝術課，有《唱、唸、做、打》，劇本研定，音樂同伴奏等等，我哋喺學習期間訂立咗一啲科班式或者戲班式嘅規矩比佢哋，要佢哋上堂前講早晨，落堂嗰陣同我哋講辛苦晒，呢啲都係訓練佢哋嘅禮儀，原來小朋友喺督促底下係可以做到好好，上課都會更加認真，所以小朋友學粵劇好處真係有好多。」董事會成員兼傳承第一梯隊導師李龍則表示：「其實小朋友學粵劇基本上好多嘢都唔識，像最初階段嘅《唱、做、唸、打》都要去練，好似佢哋《唱》之餘可以睇埋譜，知多啲音樂同旋律就會更好，係《做》嗰方面，就會有導師幫佢哋排練，我哋亦會將演出同舞台嘅經驗慢慢灌輸俾佢哋。佢哋唱粵曲同學粵劇可以認識更多廣東話同中國文字，雖然喺唱詞入邊唔係句句引經據典，但有一啲會係成語，諺語或者歇後語，亦都可以知道更多歷史人物，對大家嘅中文根底會有更好嘅幫助。」
高潤鴻最後補充：「香港靈宵藝傳以《藝傳》命名，顧名思義 - 以《藝》術《傳》承為重中之重。作為香港非物質文化遺產的一個重要項目，港式粵劇可持續發展是一項極具意義且充滿挑戰的使命。靈宵藝傳很有信心在大灣區共融的情況下，保留、突顯香港粵劇的獨特個性，在各地文化共融中發光發亮。」