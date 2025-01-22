視帝嬌妻不顧他人周街吸煙好離譜　被靚仔勸籲即尷尬到丟煙落地下

現年33歲的人妻兼靚媽陳凱琳（Grace）貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每一日都會IG出post更新作品，與一眾品牌和KOL合作。昨日她又post出新片，這次的內容更是別具教育意義。

鄭嘉穎、陳凱琳一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳性感美照。(ig圖片)

陳凱琳在片中竟然周街食煙，她分別在學校門外、醫院門外以及公園裡面吸煙，當然並沒有真正吸食手中的煙，只是拿出來作狀扮要準備吸食。因為今次陳凱琳其實是為了宣揚控煙的信息，她一人分飾兩角，一個是吸煙的女生，另一個是反串扮演的靚仔勸籲她不要吸煙。而當陳凱琳被勸戒不要在公園吸煙時，情急之下還把煙掉到地上，隨地掉垃圾罪加一等，不過她隨即就把煙拾起，並表示不會再吸煙。

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳周街食煙。(ig截圖)

陳凱琳留言寫道：「如何吸引另一半？ 一招搞掂！其實今時今日要識人已經唔容易，真係搵到個比較吸引到你嘅人，就千祈唔好錯失機會啦～如果你吸煙咁⋯ 🚬 就可能降低你嘅吸引力。無論你用咩類型同咩口味嘅吸煙產品，佢哋嘅二手煙對自己同對身邊嘅人都唔好⋯⋯嚟緊禁煙區將會擴大至指定處所出入口範圍同埋排隊嘅地方（好似醫院🏥、學校🏫、同埋巴士站 🚌），仲會提高違例吸煙嘅定額罰款添！ 不如盡快戒咗煙佢啦？一齊支持控煙！真係多多益處㗎」。網民都留言表示支持她大力宣揚控煙信息，又讚她這條片有創意。

陳凱琳被勸籲唔好吸煙。(ig截圖)

陳凱琳被勸籲唔好吸煙。(ig截圖)

陳凱琳被勸籲唔好吸煙。(ig截圖)

陳凱琳被勸籲唔好吸煙。(ig截圖)

陳凱琳被勸籲唔好吸煙。(ig截圖)