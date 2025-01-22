昔日亞視一哥近況曝光驚現老態髮線後移變清朝頭　曾推崇飲尿治病

亞視經典節目《百萬富翁》，曾經風靡全港，不少觀眾都齊齊安坐家中，一齊估「ABCD」，在本港可謂創電視台跟觀眾即場互動的先河，而當年陳啟泰更因擔任主持，專業形象讓他一躍成為亞視一哥。時移勢易，亞視已經關門大吉，而陳啟泰亦長駐內地發展，並有玩社交網吸粉，不時拍攝搞笑視頻跟大家見面。

陳啟泰當年憑《百萬富翁》，成為亞視一哥。（影片截圖）

陳啟泰外貌不變，駐顏有術。（小紅書）

日前曾效力亞視的袁文傑與一班圈中好友聚會，並拍片放到社交網上分享，當日陳啟泰亦有份出席聚會。片中一開始袁文傑表示：「今日好開心，同大佬Ken (陳啟泰) ，嘩犀利呀，車神，一講起車無人夠佢勁。」陳啟泰即表示：「車神唔夠你波神勁吖。」袁文傑便說：「我就係波神，一講起波無人夠我拗既，唔好同我拗呀。」而網民的焦點就落在陳啟泰的外貌之上，指現年60歲的陳啟泰驚現老態，髮線明顯向後移，露出大片前額彷如清朝頭，差點認不出是他。不過他看來精神奕奕，氣息不錯。

陳啟泰多年前曾分享飲尿治病心得，他指飲尿是《本草綱目》記載最正統的主流中醫療法，雖然喝尿並非萬能，但曾幫助他的姑姐風濕病10幾年都沒發作，至於陳啟泰本人有沒有喝過，他就沒有正面回應。

袁文傑與陳啟泰。(影片截圖)

袁文傑與陳啟泰。(影片截圖)

袁文傑與陳啟泰。(影片截圖)

陳啟泰驚現老態。(影片截圖)