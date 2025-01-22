陶大宇柬埔寨登台已安全返港　爆軍人全程保護：去洗手間都係後面

內地男演員王星早前遭電詐集團以「到泰國從事拍攝工作」為由誘騙到緬甸電詐園區，事件令人心惶惶。昨日（21日）陶大宇和《愛．回家之開心速遞》「王朝」莫家淦獲邀到同樣有詐騙園區的柬埔寨登台，快閃逗留兩日一夜，大宇今日（22日）下午四時許安全返抵香港，爆全程有軍人護送，連去廁所都伴隨左右。

陶大宇今日（22日）安全返港。（影片截圖）

大宇表示酬勞冇特別高。（影片截圖）

陶大宇在當地的夜場表演，一抵步已獲總統式招待，有人列隊歡迎送花及房車接送，其間有多名疑似軍人在旁守護。當晚大宇一連唱了多首「飲歌」《倒轉地球》、《愛你一萬年》、《唱這歌》等，雖然語言不通，但無阻「師奶殺手」的魅力，依然好受歡迎，現場逾千觀眾興奮大叫，氣氛熱鬧！

兩位星味十足！（截圖）

陶大宇同莫家淦獲邀到同樣有詐騙園區的柬埔寨登台，一落機已經被包圍。（截圖）

大宇一連唱了多首「飲歌」《倒轉地球》、《愛你一萬年》、《唱這歌》等。（截圖）

台下觀眾都好熱情。（截圖）

落力地唱。（微博截圖）

陶大宇在香港機場接受傳媒訪問，他指當地人並非大家想像般恐佈，他說：「好多朋友問候我，搞到好似好得人得人驚咁，其實之前我都去過幾次，有朋友喺呢度做生意，打咗個底。」他指當地人其實好和平和善良，續說：「嗰邊朋友都講，叫我哋同大家講吓，其實呢邊唔係咁得人驚，咁恐怖。係兩個地域、兩個地方，只不過聽到東南亞或者柬埔寨呢個字就敏感咗，其實唔係大家想像中咁樣，我知嗰邊咩地方，所以完全唔擔心。」

陶大宇當然有唱飲歌《倒轉地球》。（微博截圖）

佢自己都估唔到柬埔寨有人認識佢。（微博截圖）

陶大宇表示自己是透露相熟中介公司聯絡接洽工作，他說：「唔係群組中介，係識得嘅中介，當地請我哋嘅老闆照顧得我哋好好，有嗰邊保安，啲制服我唔知點分係乜嘢介別保安，但一望就係知軍人，好安全！係咪總統式又唔係，但令你好舒服同好安全，由頭到尾貼心咁照顧你，令你好快樂開心。」有否到不同地方遊覽？他說：「都冇乜，去做嘢同食飯地方，去洗手間啦...去洗手間都會喺你後面（軍人）啦，哈哈。」

陶大宇話係透過相熟中介安排去柬埔寨登台。

連去廁所都有人保護，大宇都話要敬個禮。

外人眼中是甘願冒險，問到酬勞是否特別豐厚？陶大宇說：「一般啦，哈哈，合理價，唔會特別多㗎，大家以為地方咁危險梗係收貴啲啦，哈哈，冇呢回事，如果係危險嘅你畀多多你都唔會去啦，唔關呢啲事，合理價錢。」

雖然冇四圍去玩，但都快閃落車打卡。（截圖）

佢讚當地其實幾和平。（截圖）

大宇話唔係大家想像恐怖。（截圖）

陶大宇亦大讚場館超大和超靚，千人場館全場爆滿，他說：「開心一件事，估唔到柬埔寨人都睇香港電視劇，當然配咗音，好多認得我，我都好詑異，護送我啲軍人都有睇我哋電視劇，都向佢哋敬一敬禮先，好開心，場面幾熱鬧。我都未唱過咁大類似嘅夜場，卡拉OK場，氣氛音響都好好。」

佢讚場館勁大勁靚。（截圖）