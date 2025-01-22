東張西望｜老師疑被學系主任針對　堅持唔打格仔親自出鏡以正視聽

今日（22日）的《東張西望》講到去年初曾報道的陳sir揭發女同學懷疑抄襲，之後被誣告非禮，而經過調查後他獲無條件釋放。但是新學年有同學分數被竄改，懷疑是學系主任對他「秋後算帳」。

《東張西望》講到去年初曾報道的陳sir揭發女同學懷疑抄襲，之後被誣告非禮，而經過調查後他獲無條件釋放。(節目截圖)

陳sir今次接受訪問時堅稱：「唔打格仔，唔變聲」，以自己的樣子出鏡為自己澄清，他亦預計了報道出街後會受到「指指點點」：「我唔會戴cap帽，唔會戴口罩，我亦都明白我聽日落樓，保安員就會問我㗎啦，我聽日再搭巴士，巴士司機個車長都會望吓我㗎啦。我唔係唔怕，做人係有所為，有所不為。」

陳sir今次接受訪問時堅持「唔打格仔，唔變聲」，以自己的樣子出鏡為自己澄清。(節目截圖)

陳sir被問為什麼發生了這麼多的事仍然堅持繼續執教，他表示因為事件發生時已經開學，基於責任心而繼續留下任教：「我都開始咗2個月，我覺得如果我貿貿然離開，但我都要畀3個月通知啦。」更指會影響學生的final project，所以就教到合約完結。

陳sir被問為什麼發生了這麼多的事仍然堅持繼續執教，他表示因為事件發生時已經開學，基於責任心而繼續留下任教。(節目截圖)

陳sir在新學年的final project中，他再發現一位同學有涉嫌抄襲的行為，更懷疑學系主任利用學生的分數對他秋後算帳。陳sir發現同學涉嫌抄襲年前的一個保險廣告：「我只係因應佢冇達到廣告目標，引致到我畀佢唔合格。」他向學系主任報告後，反而被他指「評分不一致」。陳sir覺得學系主任狙撃他，更指他「濫用私刑」：「好似學系裡面真係有人操控緊一件事情，而最簡單，就係希望令我蒙羞。」

陳sir在新學年的final project中，他再發現一位同學有涉嫌抄襲的行為。(節目截圖)

陳sir表示由學系主任主導的調查小組否定了抄襲的嫌疑，之後他再發現學生分數被修改：「原先我畀唔合格嗰位同學嘅分數，佢係話個系統經過評審之後就提高返個分，去到82.5分。」陳sir指這件事令他很不開心，更直接找《東張》說：「佢冇可能亦都唔應該咁冇良心嘅一個人，佢將個高分嘅學生70幾分減到去50分，依家未計我呢個學科，佢GPA係2.9。」陳sir認為因為學校的內鬥而令到這位學生被減分，他認為自己有責任去披露這事情。

陳sir表示由學系主任主導的調查小組否定了抄襲的嫌疑，之後他再發現學生分數被修改。(節目截圖)

而這位同學的分數被一改再改，令到他感到無奈及不公平，因為學校沒有交代事件的緣由。