謝霆鋒演唱會2025香港｜Trip優先訂門票10大攻略！座位表+連結
撰文：多多
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謝霆鋒將於2025年啟德主場館舉辦兩場演唱會，成為首位在此地點開演的香港歌手！HSBC的優先訂票已於1月22日結束，而Trip的優先訂票將於1月24日開始。請查看有關謝霆鋒2025年香港演唱會的最新門票價錢、開售日期及演出時間等詳細資訊。
謝霆鋒演唱會2025｜優先訂票資訊
1.Trip.com 優先發售攻略
優先發售日期：24/1/2025 10am – 26/1/2025 11:59pm
優先發售網址：Trip購買連結
1.只可以限於Trip APP手機程式購買
2.演唱會門票每張需要$120手續費
3.不可選擇位置
4.不可退款
5.可接受紙本及電子發票
6.紙本門票需要在4月1-26日到永安旅遊沙田連城廣場店取
7.門票是不記名的
8.購買成功後不可更改時間
9.先開「開售提醒」
2.Trip.com 優先發售門票
a.門票
價錢:HK$1500(坐/企) */HK$1300 / HK$1100 / HK$800
-每張已包括$120的手續費
-需憑「電子入場憑證」領取及使用門票
b.旅遊套票
價錢:HK$1900(坐/企)* /HK$1700 / HK$1500 / HK$1200
-每張套票都包括了「3小時國際機場離境環亞機場貴賓室」
*坐位適用於6歲或以上/企位適用於12歲或以上及身高1.4米人士
謝霆鋒演唱會2025｜座位表
謝霆鋒演唱會2025啟德｜最新資訊
演唱會日期：25-26 / 4 / 2025
演唱會時間：7:30pm
演唱會地點：啟德主場館
演唱會票價：HK$1380 /HK$1180 / HK$980 / HK$680
謝霆鋒演唱會2025｜公開訂票資訊
稍後公佈。