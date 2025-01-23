謝霆鋒將於2025年啟德主場館舉辦兩場演唱會，成為首位在此地點開演的香港歌手！HSBC的優先訂票已於1月22日結束，而Trip的優先訂票將於1月24日開始。請查看有關謝霆鋒2025年香港演唱會的最新門票價錢、開售日期及演出時間等詳細資訊。

謝霆鋒演唱會2025｜優先訂票資訊

1.Trip.com 優先發售攻略

優先發售日期：24/1/2025 10am – 26/1/2025 11:59pm

優先發售網址：Trip購買連結

1.只可以限於Trip APP手機程式購買

2.演唱會門票每張需要$120手續費

3.不可選擇位置

4.不可退款

5.可接受紙本及電子發票

6.紙本門票需要在4月1-26日到永安旅遊沙田連城廣場店取

7.門票是不記名的

8.購買成功後不可更改時間

9.先開「開售提醒」

2.Trip.com 優先發售門票

a.門票

價錢:HK$1500(坐/企) */HK$1300 / HK$1100 / HK$800

-每張已包括$120的手續費

-需憑「電子入場憑證」領取及使用門票

b.旅遊套票

價錢:HK$1900(坐/企)* /HK$1700 / HK$1500 / HK$1200

-每張套票都包括了「3小時國際機場離境環亞機場貴賓室」

*坐位適用於6歲或以上/企位適用於12歲或以上及身高1.4米人士

謝霆鋒演唱會2025｜座位表

謝霆鋒演唱會2025座位表

謝霆鋒演唱會2025啟德｜最新資訊

演唱會日期：25-26 / 4 / 2025

演唱會時間：7:30pm

演唱會地點：啟德主場館

演唱會票價：HK$1380 /HK$1180 / HK$980 / HK$680

謝霆鋒演唱會2025｜公開訂票資訊

稍後公佈。