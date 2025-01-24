愛回家｜富婆樊亦敏新年利市唔入錢？　陳浚霆笑：電子騙案嘅始祖

三太樊亦敏今日（23/01）出席《愛．回家之開心速遞》的宣傳活動。眾所周知，樊亦敏除了劇中人設是豪門闊太外，她在現實中也是不能被看低的富婆。適逢農曆新年臨近，原來她為了迎接所做準備也相當多。

三太樊亦敏和風少陳俊霆。（葉志明 攝）

三太樊亦敏表示，新年最重要的事是清潔家居，她接受《香港01》訪問時說：「最緊要係啲門口要清潔，前後都要清潔，地同窗都係黃皮、碌柚葉水清潔，跟住就準備年花，生果。年花我就買蘭花，桃花我就比較少買。我習慣買一啲生果，同埋白酒，因為嗰日我會將佢同年盒一齊擺喺嗰張好靚嘅枱上面。譬如今年屬馬嘅旺，又會擺金馬喺上面。因為我有個地方向天，張枱擺喺度會少少......（吸收日月精華？）唔係，我哋叫供天，裡面會有一啲唔同顏色嘅玉石，擺喺個聚寶盤入面。」

三太樊亦敏分享新年要做的8件事，真係好多。（葉志明 攝）

陳浚霆笑樊亦敏是「電子騙案嘅始祖」。（葉志明 攝）

講到過新包利市，風少陳浚霆就笑言往年收樊亦敏的電子利市的好笑事。三太樊亦敏說：「我試過轉錢畀佢，但係收唔到。」風少陳浚霆說：「電子騙案嘅始祖。」三太樊亦敏續說：「『畀咗你啦！』但係冇喎，但係佢話開唔到。」三太樊亦敏又分享說，自己十分「大頭蝦」，試過派「吉」利市給別人：「我試過急得濟，個利市封冇封錢，仲要有幾張係冇嘅，跟住我真係好唔好意思，跟住人哋仲話：『唔好意思三太，攞咗你封利市但係入面冇錢。』」講到這裡，陳浚霆就笑說：「所以今年我攞支票，唔係填銀碼，我自己填就得㗎啦。」

陳浚霆笑樊亦敏是「電子騙案嘅始祖」。（葉志明 攝）