移加拿大港姐人妻素顏驚見凹陷面容　消失雙眼皮化妝後回春十年

袁彩雲是1996年港姐季軍兼奪國際親善小姐，而且精通5種語言，能講流利的德語、法語、粵語、英語及國語，絕對是美貌與智慧並重。2009年她與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後移居加拿大，兩人育有一女Alycia，之後袁彩雲便淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女。

袁彩雲2009年與飲食商人江銘峯結婚後移居加拿大，兩人育有一女Alycia。（IG@colourcloud）

袁彩雲2009年與飲食商人江銘峯結婚後移居加拿大，兩人育有一女Alycia。（IG@colourcloud）

袁彩雲多年來保養得宜！（微博@袁彩雲）

剛踏入49歲的袁彩雲，日前在社交平台分享保健心得，她以全素顏拍片，化妝前後判若兩人，但依然自信十足。片段一開始，頭髮散亂的袁彩雲並沒有化妝，面帶蒼白、眉色較淺，雙眼皮更近乎消失變得雙目無神。她不停拋接蘋果，當蘋果不慎跌落地下即露出錯愕表情，口張開驚見兩頰凹陷，看似比真實年齡還要大。不過，鏡頭一轉，袁彩雲化了一個美麗妝容，即時變得神采飛揚回春十年，她以英文寫道：「Staying healthy and fit at 49（49歲仍保持健康）」。

袁彩雲剛踏入49歲。（IG@colourcloud）

大方以素顏示人。（IG@colourcloud）

一個錯愕表情，驚現凹陷面容。（IG@colourcloud）

悉心打扮後判若兩人。（IG@colourcloud）

真係回春起碼10年。（IG@colourcloud）

眼眉、雙眼皮返晒嚟！（IG@colourcloud）

袁彩雲還分享保養心得，教大家保持健康體態的方法，最優先考慮是自己的幸福感及保持健康的習慣。以下是袁彩雲提供的6點關鍵做法：

1. 每天晚上睡8小時。休息對身心靈都非常重要，充電。

2. 喝大米和姜茶，以獲得舒緩和健康的特性。

3. 避免攝取精製糖以防炎症和消耗精力——天然糖是更好的選擇。

4. 保持積極向上並培養健康的心態，因為心理幸福在整體健康方面扮演至關重要的角色。

5. 每週運動6小時，專注於有氧運動、力量訓練和靈活性運動的混合運動。

6. 避免睡前4小時進食，以改善消化，促進更好的睡眠品質。

她最後寫道：「將這些做法融入日常生活中，你可以在任何年齡層享受生活時保持活力、強壯、充滿活力！」

袁彩雲好努力做運動keep fit。（IG@colourcloud）

袁彩雲好努力做運動keep fit。（IG@colourcloud）

袁彩雲教大家養生秘訣。（IG@colourcloud）