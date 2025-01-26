武打巨星澳洲睇球賽被電視直播疲態盡現　到後台變精靈大耍功夫

現年70歲的成龍是一代武打巨星，影壇大哥，對香港電影業有着極大的貢獻，曾紅遍亞洲，如今依然活躍於娛樂圈。成龍出了名專業敬業，多年來拍戲不止一次搵命博，拍動作戲從來不用替身，屢次挑戰超高難度演出，拍戲期間有多次險死經歷。2019年成龍拍電影《急先鋒》翻船捲入水中消失45秒險浸死。

去年年底，成龍和內地女星母其彌雅駕駛快艇時被拋下水。（影片截圖）

成龍消失近45秒，救援隊伍在大石後面搵返成龍。（影片截圖）

上岸後，成龍精神爽利地向眾人講述事發經過。（影片截圖）

成龍在武漢一所學校演講。(小紅書)

成龍離開時也需要工作人員攙扶。(小紅書)

成龍昨日前遠赴澳洲出席澳網男女單決賽，昨日澳網官方發布成龍到訪澳洲的消息和影片，有網民在社交網以「澳網決賽驚現成龍」為題發文，寫道：「澳洲9台轉播女單澳網驚現成龍足足給了超過一分鐘的鏡頭主持人介紹famous Chinese actor Jackie Chan 並提到Chinese New Year哈哈不得不說一句龍叔看著好老哦還有，辛納明天加油！！！」另外就有網民分享了當日電視播出的畫面截圖，可見成龍他坐在觀眾席頭排期間面露疲態，幾乎累得合起雙眼。

成龍面露疲態。(小紅書)

成龍面露疲態。(小紅書)

也有網民轉載了澳網官方的後台影片，片中可見換上黑色唐裝外套的成龍抵達後台時，表現得相當精靈。成龍看見德國網球員茲維列夫，主動跟對方握手擁抱及聊天。成龍還在後台表演功夫，拿起長棍耍了起來，不少網民都讚他寶刀未老。

成龍在後台表現精靈。(小紅書)

成龍在後台大耍功夫。(小紅書)

成龍在後台大耍功夫。(小紅書)

成龍在後台大耍功夫。(小紅書)

成龍在後台大耍功夫。(小紅書)

成龍在後台表現精靈。(小紅書)