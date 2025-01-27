張馳豪見同伴上《聲生不息》唔會傷心：覺得自己好似未係好ready

剛剛奪得「最佳男新人」的張馳豪昨日（26日）與冼靖峰、黃洛妍及黃劍文一同出席商場的戶外活動，張馳豪接受《香港01》訪問時被問到當日怎樣慶祝時，他指當日節目過後就在酒店有一個慶功宴，而這一餐竟然是他期待已久：「我已經好期待嗰個慶功宴，又真係幾好食喎！放肆地食，食咗好多嘢。」

張馳豪昨日（26日）與冼靖峰、黃洛妍及黃劍文一同出席一商場的戶外活動。(梁碧玲 攝)

剛剛奪得「最佳男新人」的張馳豪昨日出席一商場的戶外活動。(梁碧玲 攝)

張馳豪指當日節目過後就在酒店有一個慶功宴，而這一餐竟然是他期待已久。(梁碧玲 攝)

早前張馳豪與出爐視后龔嘉欣一起拍MV兼翻唱《我沒想過會這樣失去你》，被問到與龔嘉欣拍MV的感受時，他表示當日是「半唱歌半演戲」感覺很新鮮：「因為同視后一齊去對戲，所以係一開始都會驚，不過之後嗰日成個拍攝都好順利。（會否很尷尬？）一開始會嘅，有啲尷尬，不過當真係roll機，我哋入咗戲之後，其實就好順其自然。」而被問到對著甜美的龔嘉欣拍了整天MV之後有沒有心動時，他馬上落閘表示二人都是專業的演員：「當你roll機嗰下，你會有嗰個感覺喺度。」

張馳豪被問到與龔嘉欣拍MV的感受時，他表示當日是「半唱歌半演戲」感覺很新鮮。(梁碧玲 攝)

張馳豪被問到對著甜美的龔嘉欣拍了整天MV之後有沒有心動時，他馬上落閘。(梁碧玲 攝)

另外，最近有不少的《聲夢傳奇》的歌手陸續到內地參與綜藝節目《聲生不息》，張馳豪被問到會否「葡萄」他們可以上節目而遲遲未到自己時，他則表示自己替他們開心：「你話我自己會唔會有啲唔開心，我就覺得唔會，因為我覺得我ready未呢？我又覺得自己好似未係好ready，所有嘢都係如果佢發生就會發生，如果佢冇發生就未應該發生住。」

張馳豪被問到會否「葡萄」他們可以上節目而遲遲未到自己。(梁碧玲 攝)

張馳豪覺得自己好似未係好ready。(梁碧玲 攝)

新年將至，張馳豪被問到家人會否「催婚」時，他笑指家人未有催婚打算：「屋企人又冇催婚呢樣嘢喎，佢依家同我一樣都係好佛系，即係大家只要過得開心就得。」而新年他將會有數天的假期，他表示可以與家人慶祝一下新年。

張馳豪家人唔催婚。(梁碧玲 攝)