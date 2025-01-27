蕭秉治化身一日寵物保母照顧狗狗　與愛犬父女聯名出個唱周邊商品

「破億神曲製造機」蕭秉治為了嘗試並挑戰成為「完人」，特地企劃「完人挑戰」系列讓自己跳脫舒適圈！蕭秉治繼擔任一日保母、一日咖啡師後，這次化身「一日寵物保母」照顧兩隻狗狗並挑戰完成任務。小時候非常怕狗的蕭秉治，七年前領養了米克斯愛犬「豬血糕」後，讓他更加了解如何與狗狗相處，但對於不是與自己朝夕相處的的狗狗還是會有些陌生害怕；因此這次「完人挑戰」邀來兩位嘉賓狗狗：2歲的傑克羅素梗犬－碳吉，以及U:NUS高有翔的4歲哈士奇愛犬Fendi，讓蕭秉治挑戰照顧其他狗狗。在挑戰開始前蕭秉治自信滿滿地說：「我現在非常駕輕就熟」沒想到小嘉賓一登場便讓他手忙腳亂，頻頻尋找救星支援！

蕭秉治化身一日寵物保母照顧狗狗。(公關提供)

「完人挑戰」一日寵物保母要讓蕭秉治完成三項艱難任務：一起合照、拍攝Reels短片，甚至要和狗狗一起「合唱」。原以為最簡單的與狗狗合照挑戰，沒想到小嘉賓兩兩都不受控頻頻卡關，需請「救星」肉條登場，才順利拍攝合照。而與狗狗合唱挑戰，Fendi的主人高有翔提供小撇步，只要放出「垃圾車音樂」就能讓Fendi一起唱歌。結果Fendi聽到音樂後沒有任何反應，反而是碳吉自顧自的在一旁高歌合唱，也算是另類的完成合唱挑戰！

蕭秉治挑戰與Fendi自拍任務成功。(公關提供)

挑戰最後，蕭秉治的愛犬豬血糕來為辛苦工作的爸爸探班，秉治一看到糕妹隨即提高音調寵溺喊著：「我的乖女兒！」，一人一犬「父女」情深，瞬間軟化秉治緊張的神情，開心的餵食三隻嘉賓小狗，讓一日寵物保母挑戰順利成功！

蕭秉治愛犬「豬血糕」出門也使用父女聯名演唱會周邊「蕭米碗糕」。(公關提供)

蕭秉治將在除夕夜用歌聲陪伴大家，受邀參與春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》，與「金曲歌王」蕭煌奇、「靈魂歌姬」家家一同帶來「全家歡聚KTV」，將獻上多首膾炙人口的熱唱好歌，蕭秉治除了與家家合唱經典情歌外，也將與蕭煌奇一起嗨唱饒舌歌曲，帶給大家意想不到的組合演出。而蕭秉治《活著Alive》演唱會將於8月23日移師高雄巨蛋，2月9日中午12：00 拓元售票全面開賣；寵粉的他也為提前與粉絲見面，2月15日將在高雄流行音樂中心靠海音浪堤岸廣場舉行限定簽票會，期待一起在高雄見。