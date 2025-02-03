專訪｜黃庭鋒家人反對都堅決追夢　曾後悔入行：點解唔留喺嗰邊呢

黃庭鋒2016加入TVB成為旗下藝人，之後一直都得到不少的演出機會，除了主持外，亦參演過不少的劇集。今年新年，他首次擔任男主角的劇集《富貴千團》（前名《OPM》）正式播出，黃庭鋒接受《香港01》專訪分享拍劇的點滴。



黃庭鋒首次擔任男主角的劇集《富貴千團》正式播出。(葉志明 攝)

劇集《富貴千團》中黃庭鋒首次擔正做男主角，但現在要去做男配角的角色，黃庭鋒又會否覺得氣餒為什麼自己已經是男一，但又要回去做男二？

黃庭鋒直指自己沒有這個心態，因為劇集中男一只有一個，亦沒可能每一套劇集都是由自己來做男一，他反而著重的是「有咩發揮」。黃庭鋒覺得一部劇集令他focus的是：「究竟我會做啲咩角色？個角色好唔好玩呢？有啲咩發揮呢？發揮幾多呢我會諗好多呢啲，咁所以我好想試好多唔同嘅角色，可以做唔同嘅職業，試一啲我從來都冇試過嘅嘢，我覺得咁就最好。」

黃庭鋒覺得一部劇集令他focus的是有什麼發揮。(葉志明 攝)

當被問到什麼職業最想嘗試演繹時，他笑指很多人都想看他演消防員，不少網民都大讚他穿起消防員服飾很帥。但黃庭鋒自己其實最想的就是拍武打戲：「其實我好想拍一啲動作嘅劇，要打嘅，多打嘅，可以show到一啲身手。」原來他很想拍這些武打戲是因為自己很好動，而且覺得在劇中有武打情節會很刺激。

黃庭鋒自己其實最想的就是拍「武打戲」。(葉志明 攝)

拍劇都有一段時間，黃庭鋒被問到當中哪一個角色最喜歡

黃庭鋒表示最大發揮是《富貴千團》中的曹家聲：「一開始佢係一個小人物，咁之後佢經歷咗唔同嘅嘢，去到最後佢可能會係瘋狂或者係有好多，即係可能變咗一個總裁。」而《富貴千團》中他一開始是一個大學研究生，整天躲起來做研究，但最後發現錢對於他來說是另一個世界，於是就變了另一個人：「好鐘意有唔同有轉變，暫時我諗發揮最大呢個。」

黃庭鋒表示最大發揮是《富貴千團》中的曹家聲。(葉志明 攝)

另一個黃庭鋒挺喜歡的角色就是《巨塔》中的醫生角色，因為他從未演過醫生：「其實我都未演過一個醫生嘅角色，所以我覺得，平時成日睇佢地好有型。」至於他會否抗拒演一些奸角，他表示唔抗拒，但就希望演一些亦正亦邪的角色：「即係唔會齋奸，齋好有少少flag咗，可能佢兩樣都有嗰啲我覺得會幾好演。因為其實我覺得一個角色，佢夠立體無可能全部都係正，都無可能全部邪，可能佢會有一啲有啲感情位，會令到佢覺得其實我唔需要變到咁差，即係我覺得中間一定要有一啲正與邪嘅掙扎。」

另一個黃庭鋒挺喜歡的角色就是《巨塔》中的醫生角色。(葉志明 攝)

黃庭鋒被問到會否抗拒做渣男角色時，他就大笑表示可以，但就要先知道角色的起承轉合「個角色要立體有轉變就會fit」。他覺得作為一個全面演員，需要什麼角色都去試一下，不能單一地演一種角色，應該多方位嘗試，吸收不同的經驗：「所以你話如果有一個好壞嘅角色，我覺得會幾好玩，Can try！」

黃庭鋒真係要做渣男？(葉志明 攝)

已經拍了一段時間劇集的黃庭鋒又有否嘗試被同劇演員冷待或嫌棄？

「如果你冇做好你自己嗰部份，而你NG嘅話呢其實大家係知嘅，咁但係如果你話我已經好努力去記，譬如可能大家演嘅時候排嘅時候都唔係玩，係好認真嘅時候呢，大家係會體諒。」他更指其實公司的前輩都很隨和：「因為我哋公司啲前輩都好好，都好肯lead住啲新嘅artist。」所以他非常放心。

黃庭鋒覺得自己NG會比對方更緊張。(葉志明 攝)

有沒有哪一面未被人發現到但又最想讓人見到

黃庭鋒二話不說就表示是演員方面，他主演的劇集《富貴千團》近日終於在TVB播出，他希望大家可以見到他在演戲上的彈性：「希望大家可以睇到自己演戲角色上面嗰個嘅彈性，所謂彈性就係，唔係淨喺一方面嘅角色，可以喺一個角色裏面有好多唔同嘅表達表現，我會希望可以真係睇到呢樣嘢。」

黃庭鋒希望大家可以見到他在演戲上的「彈性」。(葉志明 攝)

入行前曾有機會做職業球員，但最後放棄了而從事演藝行業

黃庭鋒成為藝人之前曾於英國及日本留學，他讀高中時曾是學校足球隊唯一亞洲球員，司職前鋒的他在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。黃庭鋒更曾有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但他後來放棄了成為職業球員，最後成為藝員。

黃庭鋒更曾有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但他後來放棄了成為職業球員，最後成為藝員。(葉志明 攝)

黃庭鋒透露入行初期都有帶著「後悔」的感覺：「啱啱入行嗰陣時可能未係好習慣呢一行，我可能會有少少覺得點解唔留喺嗰邊呢。」但入行已經8年的他，已經習慣了當一名演員，已經沒有後悔不去當職業足球員。他亦透露早前加入了「明星足球隊」，可以一嘗當足球員的感覺：「講真我喺預組嘅時候我都冇試過有咁多球迷喺度睇我哋比賽，我記得我第一次跟明星足球隊去比賽嘅時候係講緊兩萬幾球迷。」除此之外，他們入場時都會有一位小朋友拖著進場，現在他都可以實現：「啲球員可能拖住一個小朋友，一齊行出嚟嗰種感覺咁樣，我依家係做緊咁樣嘢，咁我覺得有少少好似完咗我以前嗰個夢。」

黃庭鋒透露入行初期都有帶著「後悔」的感覺。(葉志明 攝)

當時他選擇放棄職業足球員而加入娛樂圈，家人有否反對？

黃庭鋒指當年入行時，反對得最厲害的是他媽媽：「我媽其實一開始佢唔係好想我入行，佢可能想我可能穩陣啲，通常啲傳統嘅父母都係咁諗。」但後來家人已經由反對到默默支持，最後更會出席他的活動，用實際行動來支持黃庭鋒。被問到媽媽因什麼事而轉為支持時，黃庭鋒笑指：「佢哋唔支持都辛苦啦，即係佢冇理由長期唔鐘意我喺呢一行而佢令到佢哋唔開心，即係佢哋都轉變咗個心態，我覺得佢哋係覺得放輕一件事，之後佢哋見到我其實係開心我享受，而唔係話我唔鐘意，其實可能唔鐘意嘅話，佢哋會咁你咪離開。」

黃庭鋒指當年入行時，反對得最厲害的是他媽媽。(葉志明 攝)

當初家人反對入行，是否與「錢」有關

黃庭鋒被問到家人的反對是否怕他當藝人會「搵唔到食」時，他覺得應該有關，因為他入行前於國際學校當教師：「譬如我之前教國際學校，可能係好穩定，係佢哋眼中嗰個收入都唔錯，所有嘢都好穩定嘅時候。佢哋就會開始比較，我慢慢就同佢哋講，其實冇得比較，兩樣嘢完全係唔同。」

黃庭鋒家人怕當藝人會「搵唔到食」。(葉志明 攝)

入行為追夢唔睇錢

黃庭鋒當初不顧家人反對堅決入行做藝人，其實是為了追夢：「即係好多時候喺呢一行嘅人，其實佢哋係為咗『追夢』。如果我真係淨係睇錢嘅話，咁可能我已經唔係呢行。」黃庭鋒入行多年，幸好家人從來都沒有給予經濟壓力：「從來都冇，真係從來都冇！」他透露其實媽媽是第一個知道他的收入，亦會協助他管理：「因為佢知道我做咗呢個event，拍咗呢個節目啊，佢好快已經知道，佢一睇：『喂點解，仲未出嘅呢個？』佢最清楚，所以佢會睇曬，佢會好知道我嗰個上上落落啊，金額幾多錢啊，所以佢都冇講任何嘢。」

黃庭鋒當初不顧家人反對堅決入行做藝人，其實是為了「追夢」。(葉志明 攝)

雖然黃媽媽對於黃庭鋒的收入瞭如指掌，但她只有查看的權：「佢唔會管到嘅，但係佢會睇到張單先，佢係第一個攞到嘅手嘅人。」黃媽媽更會幫他仔細地記錄工作及出糧：「我諗佢好奇心好大！」