麥明詩臨盤在即盛勁為公開請外傭　意外爆太太預產期千尺愛巢曝光

十優港姐麥明詩(Louisa)去年身分兩級跳,3月下嫁機師老公盛勁為成為人妻,婚後兩人不時放閃並積極造人,於11月宣布造人成功。現時懷孕約7個月的麥明詩,活動仍非常靈巧,經常出席社交場合,但為保持神秘感,至今未有透露BB性別和預產期。不過,準爸爸盛勁為似乎開心過龍,近日他在外傭招聘網發帖聘請女傭,一心希望搵到好外傭,照顧臨盤在即的太太,但卻意外令二人於大角咀的愛巢曝光,兼透露了麥明詩的預產期。

麥明詩與盛勁為蛇年將迎來他們的小生命。(IG@louisa_mak)

盛勁為非常疼錫太太和BB。(IG@louisa_mak)

盛勁為向來非常錫麥明詩,太太懷孕期間經常陪伴左右做「跟得老公」,太太生產日子愈來愈近,盛勁為也開始為迎接BB的來臨作好準備,日前他就在外傭招聘網發帖聘請女傭,不過他似乎忘記是公眾人物的身分,在網上上載了千尺愛巢的照片,意外曝光家裡裝潢。盛勁為透露所住單位面積900多呎,相中所見屋內樓底非常高,分開飯廳和客廳,客廳面積寬敞,一邊牆電視櫃設計,前方擺了一張巨型L型沙發,依然有充足活動空間,而且落地玻璃設計飽覽維港景色,令人心曠神怡。

盛勁為日前在外傭招聘網發帖聘請女傭。(Facebook圖片)

盛勁為回覆查詢時,疑透露了麥明詩預產期。(Facebook截圖)

盛勁為在網上上載了近千尺愛巢的照片,意外曝光家裡裝潢。(Facebook圖片)

麥明詩曾分享躺在家中沙發的照片。(IG@louisa_mak)

除了圖片外,盛勁為也列出對應徵者的要求,稱他們本身已有一位外傭,現在想聘請多一位,主要是照顧他們即將出世的BB,擁有自己的房間,逢星期六放假,又形容與太太的性格隨和、靈活。當中有感興趣的外傭稱自己6月初才完約,盛勁為親自回覆指:「we need a helper to arrive in Mar/ April 2025」疑透露了麥明詩的預產期在三、四月,相當真誠、老實。

臨盤在即的麥明詩日前到主題樂園看熊貓。(IG@louisa_mak)

兩公婆恩愛又甜蜜。(IG@louisa_mak)