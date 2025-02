視帝嬌妻親子行山挑戰高難度結果意外　竟用一事利誘阻止仔仔失敗

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗,兩人由拍拖到結婚生B,至今多年一直十分恩愛,婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅(Rafael)、二仔鄭承亮(Yannick)以及三仔Carlos,為鄭家開枝散葉,四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳經常都會於IG分享他們一家的生活點滴,更新近況。

陳凱琳與老公鄭嘉穎激吻放閃。(ig圖片)

陳凱琳與鄭嘉穎一家去遊玩。(IG @ghlchan)

鄭嘉穎、陳凱琳一家五口非常幸福。(IG@ghlchan)

陳凱琳去年開始愛上了行山,不時會曬出她去行山打卡的靚相,日前她就帶同兩個仔仔一起去行山,昨日她於IG出post分享親子行山的靚相,並發長文寫道:「I WAS NOT EXPECTING THIS! Okay, it's story time again! 唔知大家仲記唔記得我舊年俾咗個挑戰自己,就係要每個月行一次山!結果終於比我完成12個月嘅任務。但係勢估唔到⋯我中伏了!I love it now! 所以我決定繼續~ 而我尋日好倉猝同小朋友講媽咪聽朝要去行山暫時要停一停新年湊仔任務,佢哋竟然同我講:我又要去 !!但係我安排咗去嗰條徑真係唔算容易…絕對唔係之前去過嘅親子trail。朝早問咗佢哋四次都依然話要去,我直頭同佢哋講喺屋企可以喪睇電視都唔睇⋯ Ok then: you asked for it… LETS GO!」

陳凱琳行山不忘打卡。(ig圖片)

陳凱琳行山不忘打卡。(ig圖片)

陳凱琳與兩個仔仔一起行山。(ig圖片)

陳凱琳續說:「結果行咗兩個零鐘就完成啦!佢哋全程都冇扭計,雖然有少少甩咳,但係總算行得好好,每一次經過路人,佢哋都讚仔仔好叻咁都行到!okAAAAY MOMMA IS PROUD LAAAA 重點係今日MVP 有我bestie @angelamiuz 陪伴 Or else I would not have been able to do it. 落山嘅時候仲開始落雨 We are so blessed and lucky!」她想不到利誘仔仔不成,結果仔仔行山表現出色,令她大感驕傲。

陳凱琳與她的好友一起行山。(ig圖片)

陳凱琳與她的好友一起行山。(ig圖片)