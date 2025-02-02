三大男神新春約跑步被偶遇狀態驚人　與粉絲對話內容盡顯親和力

現年69歲的影帝周潤發，與昔日「無綫五虎將」，66歲的苗僑偉以及63歲黃日華都曾紅極一時，是華語影視界舉足輕重的巨星，亦是不少人心目中的男神，他們三人私底下亦相當老友，更是跑步腳，不時會相約結伴跑步。去年大年初一，他們曾一起到郊野公園跑步行大運，當日黃日華大女黃芷晴都有同行，並於社交網曬出三位男神的合照。今年農曆新年，他們又再次趁年假相約去跑步。

2024年黃芷晴於社交媒體分享大年初一與父親黃日華、周潤發及苗僑偉到郊外跑步行大運的合照！（黃芷晴IG圖片）

周潤發更親手舉機與黃芷晴自拍，令影迷非常羨慕！（黃芷晴IG圖片）

昨晚有網民於社交網分享了於1月31日 (年初三) 早上行山時偶遇周潤發、苗僑偉以及黃日華的經歷，曬出與他們的合照，以「麥理浩徑偶遇周潤發，黃日華，苗僑偉」為標題，留言寫道：「是什麽神仙運氣降臨啊，麥理浩徑剛走就遇到周潤發，黃日華，苗僑偉他們一波人在慢跑。我看到一眾跑步的人里面有個穿一身黑瘦高的人很像周潤發時，一度以為自己臉盲認錯了。還讓我家老公確認下。結果他沒看到，吐槽我是超級臉盲。當三哥苗僑偉從他身邊經過時，發現了事情不簡單。正好他們在一個岔路那里轉進去停下來了，我們鼓起勇氣上前合影。大明星們一點架子都沒，超級親切。就像聊家長一樣還問我們哪里來的，走到哪里。」

網民於麥理浩徑偶遇周潤發，黃日華，苗僑偉。(小紅書)

從相中可見三位男神都戴上了太陽眼鏡，一臉精神奕奕，氣息好好，狀態絕佳，比他們的真實年紀看來年輕不少，且依然帥氣有型。

苗僑偉與粉絲合照。(小紅書)

黃日華與粉絲合照。(小紅書)