大S徐熙媛逝世　黑人陳建州IG發文哀悼　陶晶瑩坦言難接受死訊

大S（徐熙媛）在日本感染流感併發肺炎病逝，享年48歲，小S透過訊息證實死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」



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好友黑人陳建州剛在限動發文悼念好友大S：

「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在。」



黑人發文悼念大S。（IG截圖）

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陶晶瑩則在社群發文寫下：

「不願意相信！太難過了。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】