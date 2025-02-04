大S徐熙媛逝世｜張蘭登中國「罪惡毒婆婆」　網民怒轟吃人血饅頭

台灣女星大S徐熙媛日前（2）被傳已在日本逝世，享年48歲。翌日親妹小S亦透過經紀人證實大S死訊「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你together remember forever」

當外界仍感嘆大S的死訊時，大S前奶奶，汪小菲的媽媽張蘭先是發文︰「不要羡慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路」，激發大批網民不滿，留言直斥張蘭為增流量「吃人血饅頭」，張蘭才趕緊關掉直播。

張蘭發文悼念大S。(圖：張蘭微博)

其後張蘭一改以往在直播大鬧大S風格，改為哀悼大S︰「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」，再次惹起網民炮轟「你是真心的嗎？誰會相信你」「這個惡的毒婆婆，誰遇上誰倒楣」亦有網民慨嘆這個家人到底有多大的機心。

網民表不滿。(圖：張蘭微博)